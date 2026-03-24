تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هل يحق للسفير الإيراني عدم مغادرة لبنان بعد سحب أوراق اعتماده؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-03-2026 | 15:19
A-
A+
هل يحق للسفير الإيراني عدم مغادرة لبنان بعد سحب أوراق اعتماده؟
هل يحق للسفير الإيراني عدم مغادرة لبنان بعد سحب أوراق اعتماده؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يثير النقاش القانوني والدبلوماسي تساؤلات حول وضع السفير الإيراني في لبنان بعد سحب أوراق اعتماده أو اعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه"، وما إذا كان يحق له البقاء على الأراضي اللبنانية بعد هذا القرار.

في هذا السياق، يوضح الخبراء القانونيون أن القواعد الدبلوماسية، وخصوصاً تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تحدد بشكل واضح الإجراءات التي تلي سحب الاعتماد أو إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه. 
ويشير الخبير القانوني سعيد  مالك في حديث عبر "لبنان ٢٤" إلى أنه "عندما يصبح السفير غير مرغوب فيه، تُمنح له مهلة محددة لمغادرة البلاد، وفي حال عدم التزامه بهذه المهلة، تفقد إقامته الصفة الدبلوماسية التي كانت تحميه".

ويضيف: "في حال عدم مغادرته في المهلة المحددة له، يحق لأي جهاز أمني إرغامه على مغادرة لبنان، أو حتى توقيفه في حال التمنّع عن التنفيذ"، ما يعني أن الحصانة الدبلوماسية لا تبقى سارية بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له للمغادرة.

ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد النقاش حول حدود الحصانة الدبلوماسية، ومدى قدرة الدولة المضيفة على فرض سيادتها عند الإخلال بالقواعد التي تنظم وجود البعثات الأجنبية على أراضيها.

وبحسب الأوساط القانونية، فإن احترام المهلة المحددة للمغادرة يُعدّ شرطاً أساسياً للحفاظ على الأصول الدبلوماسية، فيما يشكل التمنّع خرقاً واضحاً يفتح الباب أمام إجراءات سيادية قد تصل إلى التوقيف والترحيل القسري.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد 4 سفراء
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء الفيليبين واليابان وأرمينيا ومولدوفا
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: على الجنود الأميركيين مغادرة المنطقة بسرعة وإلا سندفنهم أينما كانوا في الفنادق والملاجئ
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: مضيق هرمز لن يُفتح ولا يحق لسفينة أميركية عبوره
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 23:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإيراني في لبنان

السفير الإيراني

الدولة المضيفة

اللبنانية

دبلوماسي

التزام

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:02 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:04 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:19 | 2026-03-24
Lebanon24
17:29 | 2026-03-24
Lebanon24
17:21 | 2026-03-24
Lebanon24
16:53 | 2026-03-24
Lebanon24
16:19 | 2026-03-24
Lebanon24
16:16 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24