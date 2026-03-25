قبلان: العالم كله يعاني من طغيان وظلم أميركا وإسرائيل

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، "كل البشارة للأخوة وأهل بالعيد الذي بشّرَ به المليك الأعظم السيدة مريم، بمن خصّه اللهُ بكلمته ليكون مشكاة الحقيقة ودليل العدل وخصم الطاغي والمجرم لعل أبناء هذا البلد، مسيحيين ومسلمين، يعيشون ذكرى السيد المسيح عنواناً للذات المطهّرة التي تتعارض بشدة مع الإجرام والعدوان".







وتابع في بيان: "منطق الملكوت الأكبر يقول: مَن يمجّد السماء لا يكون شريكاً للشياطين، ولا يهرب من حق، ولا يكون تابعاً لجبار أو قاتل، ويلزم عليه أن من يعتقد أنه لله لا يكون موظّفاً عند وتل أبيب، لأنّ العالم كله يعاني من طغيان وظلم أميركا وإسرائيل، ولا شيء أكبر عند الربّ من الأمانة ولا أمانة أكبر من الدماء التي تذود عن قيامة ووحدته وسلمه الأهلي والممنوعة على شياطين وداعميها والبكّائين على هزيمتها".







وختم قبلان: "بهذه المناسبة نتذكّر الصهيونية بنسختها التاريخية التراثية التي لم تترك وسيلةً للتنكيل بالسيد المسيح إلا واعتمدتها، لتبقى هذه الحقيقة عنواناً لوجهتنا الوطنية وواقعنا المستقبلي وسبباً للشراكة الإسلامية التي تعيش بعظمة كلمة السماء".

