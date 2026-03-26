تجمُّع روابط القطاع العام: على الحكومة الإسراع في ابتكار المسوّغات القانونيّة لصرف الاضعاف الستة

استنكر تجمُّع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين) في بيان، العدوان على ، واعلن تضامنه "مع أهلنا المهجّرين من بيوتهم". ودعا اللبنانيين جميعاً إلى "التكاتف والوحدة في مواجهة هذه الكارثة الاجتماعية وتأجيل كل أنواع الاختلاف إلى حين زوال العدوان، وإظهار الوجه الأصيل الذي عوّدنا عليه الشعب اللبناني في الأزمات والشِدّة".



وذكّر بأنّ " أقر في جلسته التي عُقِدت في 16 شباط إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ستة أضعاف الرواتب والمعاشات بدءًا من 1/3/2026، في إطار تصحيحٍ موقت بعد الانهيار الذي حصل منذ سنة 2019 على أن يقوم مجلس الوزراء بإعداد المشاريع اللازمة قبل نهاية آذار 2026 لزيادة الرواتب والمعاشات لتصبح ثلاثين ضعفاً بدءًا من 1/1/2027أي ما يعادل 50% من قيمتها التي كانت في 2019. بَيْد أنّ هذه القرارات لم توضع موضع التنفيذ فلم يقرّ مجلس النواب مشروع قانون المضاعفات، ولا مجلس الوزراء أقرّ أيّ خطّة للزيادة المقترحة.



وإذ نقدّر الظروف التي يمرُّ بها وطننا، ولاسيّما ظروف النزوح القسري لعدد كبير من اللبنانيين، فإنّ ما يقارب 30% من هؤلاء هم من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يعني أنّ أيّ حجّة بربط تنفيذ مقررات مجلس الوزراء في موضوع الأضعاف الستة بالظروف الطارئة مردودة، وأنّ من واجب الحكومة الإسراع في ابتكار المسوّغات القانونيّة لصرفها ، وهنا نثق بتدخّل فخامة رئيس الجمهوريّة لهذه الغاية".



ودعا "سائر الزملاء إلى المساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة أهلنا المهجَّرين، بالتعاون مع اللجان المحلّيّة في أماكن سكنهم، وأن يكون عيد بشارة السيّدة مريم مناسبة لإظهار صورة اللبنانيّين الحقيقيّة التي ترضى عنها البتول عليها السلام".



