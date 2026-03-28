لبنان

نقابة الصيادلة دانت استهداف المسعفين: نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية

28-03-2026 | 12:23
نقابة الصيادلة دانت استهداف المسعفين: نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية
دانت نقابة صيادلة لبنان، في بيان، "الاستهداف الإسرائيلي المتكرر والممنهج للصيدليات وللقطاع الصحي والطبي بطواقمه الطبية والاسعافية والذي أودى اليوم بحياة خمسة مسعفين في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية اثناء قيامهم بواجبهم الانساني".


واعتبرت أن "هذا الاستهداف المباشر للعاملين في القطاع الصحي الذين يؤدّون رسالتهم الإنسانية في أحلك الظروف يُعدّ جريمة حرب موصوفة ويشكّل خرقًا فاضحًا ومتكررًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف تحت جميع الظروف".


وإذ أكدت النقابة تضامنها الكامل مع الصيادلة وجميع العاملين في القطاع الصحي والإسعافي، فإنها "حمّلت المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية وتدعوه للتحرك الفوري لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المستمرة ومحاسبة مرتكبيها وتأمين الحماية اللازمة للطواقم الطبية التي تؤدي واجبها الإنساني بعيدًا عن أي استهداف".
