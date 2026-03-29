وزيرة التربية تتسلّم خطة دعم التعلم المستمر من برنامج الغذاء العالمي

تُعد الأطعمة المقلية من أكثر الأطعمة لذةً، لكنها تحمل مخاطر صحية كبيرة عند الاستهلاك المتكرر. فهي تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع وضغط .كما أن القلي على درجات حرارة عالية يؤدي إلى تكوّن مركبات ضارّة مثل الأكريلاميد، الذي يرتبط بزيادة خطر بعض أنواع السرطان. الأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بالسكري وأمراض الأيض.إضافة إلى ذلك، الإفراط في تناول الأطعمة المقلية قد يؤثر على الجهاز الهضمي ويؤدي إلى مشاكل مثل الحموضة وارتجاع المريء.لذلك يُنصح بتقليل الأطعمة المقلية قدر الإمكان، واستبدالها بالطرق الصحية للطهي مثل الشوي، السلق أو الطهي على البخار، لضمان غذاء متوازن يحافظ على الصحة ويقلل المخاطر طويلة الأمد.