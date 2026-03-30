تحضّروا.. الأسعار إلى مزيد من الارتفاع

اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية خلال حديث تلفزيوني أنّ "الارتفاع في أسعار السلع الموجودة في هو بين 5 و7 في المئة جرّاء الارتفاع في أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أنّه سنشهد ارتفاعات إضافيّة في الأسعار خلال الفترة المقبلة وستختلف بين القطاعات".



ولفت إلى أنّه قد نشهد ارتفاعاً في أسعار الخضار والفواكهة نظراً لأنّ قد خفّ في لبنان وسنجتمع مع الوضع للبحث في الارتفاعات في الأسعار.



أضاف:" الارتفاع بنسبة 40 في المئة في أسعار الأسمدة سيؤثّر على أسعار المحاصيل ولا خوف من انقطاع البضائع والسلع في لبنان".

