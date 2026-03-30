لبنان

غارات على الضاحية والجنوب وقصف عنيف ودمار.. سقوط شهيد جديد للجيش (فيديو وصور)

30-03-2026 | 04:33
تواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان، الإثنين، مع اتساع رقعة الغارات من قرى الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت استمرت فيه المواجهة الميدانية مع "حزب الله" على الجبهة الحدودية.

وفي آخر التطورات، استهدف الجيش الاسرائيلي حاجز الجيش في منطقة العامرية قرب المنصوري، وهو النقطة الاخيرة التي يتموضع فيها الجيش بعد اخلاء مواقعه الحدودية في القطاع الغربي.

وحسب معلومات "لبنان24"، فإن الجيش الاسرائيلي أطلق 3 قذائف مدفعية باتجاه مدخل ثكنة الجيش في منطقة العامرية ــ الناقورة ما أدى إلى إستشهاد عسكري، وجرح آخر.
 وفي الجنوب، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارة على منزل في بلدة ياطر، فيما تعرضت أطراف مارون الراس ويارون وبنت جبيل لقصف مدفعي. كما سُجلت غارات على دير عامص، وطريق نهر قعقعية الجسر، وبلدة حناويه، وبلدة شقرا، إلى جانب قصف مدفعي على المنصوري، وغارة قرب مدرسة السماعية في قضاء صور.


وفي بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، أدت غارة إلى سقوط شهيد وجريح، بينما استُهدفت نقطة الرسالة في حناوية من دون تسجيل إصابات، مع اقتصار الأضرار على آليات الاسعاف.


وامتد القصف إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارة ثانية استهدفت شقة في منطقة الرحاب عند أول طلعة السفارة الكويتية، بعدما كان قد نفذ في وقت سابق غارة أولى على الضاحية عقب إنذار بالإخلاء نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.


كما أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من المنازل في بلدة الناقورة، في مؤشر إضافي إلى اتساع العمليات الميدانية في القطاع الغربي.

في المقابل، أعلن "حزب الله" استهداف تجمّع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية، كما قصف مستوطنتي المطلة ودوفيف وموقع الغجر. وأشار أيضاً إلى استهداف ثكنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب قصف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي جنوب حيفا بصواريخ نوعية.
مواضيع ذات صلة
الضاحية تحت القصف مُجدداً.. غارات عنيفة تستهدف المباني
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا القصف العنيف الذي استهدف الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يرفض إخلاء جنوب الليطاني وغارات عنيفة على الضاحية والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف يتجدّد.. غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
