غارات على الضاحية والجنوب وقصف عنيف ودمار.. سقوط شهيد جديد للجيش (فيديو وصور)

وفي آخر التطورات، استهدف الجيش الاسرائيلي حاجز الجيش في منطقة العامرية قرب المنصوري، وهو النقطة الاخيرة التي يتموضع فيها الجيش بعد اخلاء مواقعه الحدودية في القطاع .وحسب معلومات " "، فإن الجيش الاسرائيلي أطلق 3 قذائف مدفعية باتجاه مدخل ثكنة الجيش في منطقة العامرية ــ الناقورة ما أدى إلى إستشهاد عسكري، وجرح آخر.وفي الجنوب، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارة على منزل في بلدة ياطر، فيما تعرضت أطراف مارون الراس ويارون وبنت لقصف مدفعي. كما سُجلت غارات على دير عامص، وطريق نهر قعقعية الجسر، وبلدة حناويه، وبلدة شقرا، إلى جانب قصف مدفعي على المنصوري، وغارة قرب مدرسة السماعية في قضاء صور.وفي بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، أدت غارة إلى سقوط وجريح، بينما استُهدفت نقطة الرسالة في حناوية من دون تسجيل إصابات، مع اقتصار الأضرار على آليات الاسعاف.وامتد القصف إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارة ثانية استهدفت شقة في منطقة الرحاب عند أول طلعة السفارة ، بعدما كان قد نفذ في وقت سابق غارة أولى على الضاحية عقب إنذار بالإخلاء نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.كما أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من المنازل في بلدة الناقورة، في مؤشر إضافي إلى اتساع العمليات الميدانية في القطاع الغربي.في المقابل، أعلن "حزب الله" استهداف تجمّع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية، كما قصف مستوطنتي المطلة ودوفيف وموقع الغجر. وأشار أيضاً إلى استهداف ثكنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب قصف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي جنوب حيفا بصواريخ نوعية.