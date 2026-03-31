القوى الأمنيّة تنسحب من القرى المسيحيّة الجنوبيّة... والأهالي يُصرّون على البقاء



علم " "، أنّ القوى الأمنيّة انسحبت من بلدة ، وتستعدّ للإنسحاب من بلدة رميش.

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية عين إبل خريش إن "الدولة اتّخذت قراراً بتركنا والمغادرة".



وأشار إلى أن "القرار شكّل صدمة لنا، ولكنّنا سنبقى في أرضنا".



وأضاف: "كنّا نريد أن يبقى الجيش معنا لحمايتنا، والآن لا نعرف كيف سيكون وضعنا بعد مغادرة العناصر".

العميل

كما قال كاهن رعية رميش الأب : "لن نقبل بترك بلدات رميش وعين إبل ودبل".



وأضاف: "الأهالي يفضّلون الموت داخل البلدة على الخروج منها".



وطالب الدولة عدم تركهم.