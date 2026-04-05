حيدر يهنئ اللبنانيين بعيد الفصح ويدعو للوحدة

توجه وزير العمل إلى اللبنانيين بعامة، وإلى أبناء الطوائف بخاصة، "بأحر التهاني والتبريكات لمناسبة المجيد، راجيًا أن يحل هذا العيد المبارك حاملًا معه بشائر الخير والرجاء والسلام لجميع أبناء وطننا".



وقال في بيان:"يأتي عيد الفصح هذا العام، كما مر المبارك، في مرحلة استثنائية دقيقة يعيشها واللبنانيون، في ظل العدوان المستمر على أرضنا وسيادتنا، وما يرافقه من تحديات وضغوط تثقل كاهل الوطن والمواطن".





واكد أننا، و"بإيماننا الراسخ وببركة هذه الأعياد التي توحد القلوب، نؤمن بأن هذه الغيمة السوداء إلى زوال، وأن نور لبنان سينبثق من جديد، أكثر قوة وصلابة، منتصرًا بوحدة أبنائه وتضامنهم".



ولفت الى إن "تزامن الأعياد هذا العام، صومًا وعيدًا، يحمل رسالة عميقة بأن اللبنانيين، رغم اختلاف انتماءاتهم، يجتمعون على القيم ذاتها: قيم التضحية، والمحبة، والتلاقي، والرجاء. وهي فرصة متجددة لتكريس وترسيخ روح العيش المشترك التي تشكل جوهر لبنان ورسالته".



ودعا جميع اللبنانيين إلى "التمسك بوحدتهم الوطنية، وتعزيز التضامن في ما بينهم، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات، وتفويت الفرصة على كل من يسعى للنيل من استقرار وطننا أو استغلال أزماته لتحقيق أطماع عدوانية".



واكد ان"لبنان، الذي صمد عبر تاريخه بفضل إرادة شعبه، سيبقى قويًا بأبنائه، وبوحدتهم، وبإيمانهم بأن لا خلاص إلا بالتكاتف والتضامن".



وختم: "كل عام ولبنان بألف خير، وكل عام وأنتم بخير".

