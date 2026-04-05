تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حيدر يهنئ اللبنانيين بعيد الفصح ويدعو للوحدة

Lebanon 24
05-04-2026 | 04:01
A-
A+



حيدر يهنئ اللبنانيين بعيد الفصح ويدعو للوحدة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجه وزير العمل الدكتور محمد حيدر إلى اللبنانيين بعامة، وإلى أبناء الطوائف المسيحية بخاصة، "بأحر التهاني والتبريكات لمناسبة عيد الفصح المجيد، راجيًا أن يحل هذا العيد المبارك حاملًا معه بشائر الخير والرجاء والسلام لجميع أبناء وطننا".

 وقال في بيان:"يأتي عيد الفصح هذا العام، كما مر عيد الفطر المبارك، في مرحلة استثنائية دقيقة يعيشها لبنان واللبنانيون، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على أرضنا وسيادتنا، وما يرافقه من تحديات وضغوط تثقل كاهل الوطن والمواطن".


واكد أننا، و"بإيماننا الراسخ وببركة هذه الأعياد التي توحد القلوب، نؤمن بأن هذه الغيمة السوداء إلى زوال، وأن نور لبنان سينبثق من جديد، أكثر قوة وصلابة، منتصرًا بوحدة أبنائه وتضامنهم".

ولفت الى إن "تزامن الأعياد هذا العام، صومًا وعيدًا، يحمل رسالة عميقة بأن اللبنانيين، رغم اختلاف انتماءاتهم، يجتمعون على القيم ذاتها: قيم التضحية، والمحبة، والتلاقي، والرجاء. وهي فرصة متجددة لتكريس الوحدة الوطنية وترسيخ روح العيش المشترك التي تشكل جوهر لبنان ورسالته".

ودعا جميع اللبنانيين إلى "التمسك بوحدتهم الوطنية، وتعزيز التضامن في ما بينهم، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات، وتفويت الفرصة على كل من يسعى للنيل من استقرار وطننا أو استغلال أزماته لتحقيق أطماع عدوانية".

واكد ان"لبنان، الذي صمد عبر تاريخه بفضل إرادة شعبه، سيبقى قويًا بأبنائه، وبوحدتهم، وبإيمانهم بأن لا خلاص إلا بالتكاتف والتضامن".

وختم: "كل عام ولبنان بألف خير، وكل عام وأنتم بخير".
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24