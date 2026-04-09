شحادة: لبنان ينزف والمدنيون يدفعون ثمن الاعتداءات

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور ، أن ينزف، معتبراً أن ما شهده الأمس من اعتداءات إسرائيلية يمثل مأساة كبيرة يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.



وتقدم الوزير شحادة، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالعزاء بالضحايا الأبرياء، معرباً عن تضامنه مع كل عائلة فقدت أحباءها ومع اللبنانيين الذين يعيشون الخوف والقلق والدمار.



وشدد شحادة على أنه لا يجوز أن يكون المدنيون ضحية للهجمات أو أن يُستخدموا كدروع بشرية والاختباء خلفهم وبينهم، مؤكداً أن اللبنانيين يستحقون العيش بأمان وكرامة بعيداً عن الحرب والعنف، كما يستحق لبنان إنهاء هذه الدوامة وبناء مستقبل قائم على السلام.

