"بيروت آمنة منزوعة السلاح" الاسبوع المقبل

لفت مصدر نيابي إلى أن نواب أبقوا اجتماعاتهم مفتوحة من أجل مواكبة ما يحصل في العاصمة من تحركات وصفوها بأنها" لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة".

ووفق المصدر، عقد من أجل تأليف مؤتمر "بيروت آمنة منزوعة السلاح" الذي سيعقد الأسبوع المقبل في أحد فنادق العاصمة، ويضم إلى النواب الهيئات المنتخبة في العاصمة وعددًا من الجمعيات، في إطار دعم موقف قرار الحكومة الذي اتُّخذ هذا الأسبوع بأن تكون بيروت منزوعة السلاح.