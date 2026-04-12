استهداف سيارة للصليب الاحمر جنوبا.. وسقوط شهيد

أفادت مندوبة " " عن سقوط في صفوف ، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة في بلدة بيت ياحون، سيارة تابعة للصليب ، ما ادى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر.



وذكرت المعلومات أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى تبنين الحكومي.

في السياق، أعلن الأحمر اللبناني، في بيان أنه "عند حوالي الساعة 8:15 من مساء اليوم الأحد 12 نيسان، وأثناء تنفيذ مهمة إنسانية في موقع على طريق بلدة بيت ياحون قضاء تعرضت فرق الصليب الأحمر اللبناني للإستهداف المباشر من مسيّرة إسرائيلية، فأدى ذلك إلى استشهاد المسعف حسن واصابة مسعف آخر بجروح طفيفة وجرى نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي، وقبل القيام بالمهمة عينها كانت قد أجريت الاتصالات اللازمة مع اليونيفل من أجل الحماية والمسار الآمن".



وأضاف: "يشعر الصليب الأحمر اللبناني بقلق بالغ مما يلحق بطواقمه الإسعافية علماً أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر الحامية من جميع الجهات المرئية بشكل واضح مع إنارة الشارة، وكما هو معتمد في جميع المهمات التي تنفذها طواقم الصليب الأحمر اللبناني في المناطق الحدودية في الجنوب ويتم التنسيق للقيام بالمهمات بالإتصالات اللازمة مع قوات اليونيفل من أجل تأمين المسار الآمن للوصول وللحماية، مع إبلاغ ".



وختم: "يستنكر الصليب الأحمر اللبناني ويدين بشدة ما تتعرض له طواقمه وهم يقومون بواجبهم الإنساني وملتزمون بالمبادئ الأساسية وخاصة الحياد وعدم التحيز والإستقلالية والإنسانية، وإن هذا الاستهداف هو استمرار للخروقات الواضحة والصريحة لقواعد القانون الدولي الانساني بكافة مندرجاته".