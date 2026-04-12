لبنان

استهداف سيارة للصليب الاحمر جنوبا.. وسقوط شهيد

Lebanon 24
12-04-2026 | 13:29
استهداف سيارة للصليب الاحمر جنوبا.. وسقوط شهيد
أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط شهيد في صفوف الصليب الأحمر، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة في بلدة بيت ياحون، سيارة تابعة للصليب الاحمر، ما ادى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر.
وذكرت المعلومات أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى تبنين الحكومي.
 
في السياق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان أنه "عند حوالي الساعة 8:15 من مساء اليوم الأحد 12 نيسان، وأثناء تنفيذ مهمة إنسانية في موقع على طريق بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل تعرضت فرق الصليب الأحمر اللبناني للإستهداف المباشر من مسيّرة إسرائيلية، فأدى ذلك إلى استشهاد المسعف حسن بدوي واصابة مسعف آخر بجروح طفيفة وجرى نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي، وقبل القيام بالمهمة عينها كانت قد أجريت الاتصالات اللازمة مع اليونيفل من أجل الحماية والمسار الآمن".

وأضاف: "يشعر الصليب الأحمر اللبناني بقلق بالغ مما يلحق بطواقمه الإسعافية علماً أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر الحامية من جميع الجهات المرئية بشكل واضح مع إنارة الشارة، وكما هو معتمد في جميع المهمات التي تنفذها طواقم الصليب الأحمر اللبناني في المناطق الحدودية في الجنوب ويتم التنسيق للقيام بالمهمات بالإتصالات اللازمة مع قوات اليونيفل من أجل تأمين المسار الآمن للوصول وللحماية، مع إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وختم: "يستنكر الصليب الأحمر اللبناني ويدين بشدة ما تتعرض له طواقمه وهم يقومون بواجبهم الإنساني وملتزمون بالمبادئ الأساسية وخاصة الحياد وعدم التحيز والإستقلالية والإنسانية، وإن هذا الاستهداف هو استمرار للخروقات الواضحة والصريحة لقواعد القانون الدولي الانساني بكافة مندرجاته".
مواضيع ذات صلة
استهداف سيارة جنوبا.. وسقوط جرحى
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: استهداف سيارة على أوتوستراد زحلة.. وسقوط شهيدين
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مركزا للجيش جنوبا.. وسقوط شهيد
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استهداف طاقم له.. الصليب الاحمر ينعى شهيده
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية

الصليب الأحمر

يوم الأحد

بنت جبيل

إسرائيل

لبنان24

الصليب

تابع
