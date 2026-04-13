في لبنان.. خلاف عائلي تطوّر لإطلاق نار وسقوط إصابة حرجة

وقع إشكال وتضارب في بلدة قبعيت العكارية بين أفراد من آل "ج" وآل "أ"، تطوّر سريعًا إلى إطلاق نار من أسلحة حربية، حسب مندوبة " ".



وفي التفاصيل، أقدم أحد أفراد آل "ج" على إطلاق أعيرة نارية باتجاه نجل مختار البلدة ، إضافة إلى شاب آخر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.



وقد جرى نقل الجريحين بواسطة سيارات مدنية إلى في بلدة حرار لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة ابن نجل المختار بالحرجة جدًا، فيما وُصفت حالة الشاب الآخر بالمستقرة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الإشكال ناتج عن خلافات عائلية بين الطرفين.