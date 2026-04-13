مطر: الفتنة لن توفر أحدا

كتب النائب في منصة "إكس": "دائماً تأتي ذكرى حاملة الكثير من العبر والدروس المستفادة من الأرواح والأحلام التي أزهقت حين انتشرت المتاريس بين الأحياء والشوارع المتقابلة، بعدما جعل اللبنانيون أنفسهم، من دون وعي، وقوداً لمشاريع خارجية انعكست سلباً وضرراً على الكيانية والميثاقية الوطنية. اليوم، في الذكرى الـ51، نستعيد كوابيس الماضي البغيض فيما نسمع دبيب فتنة أهلية جديدة ترفع رايتها أيضاً فئة رهنت مصلحة الوطن والشعب بأجندة خارحية. من المؤسف أن نضطر لرفع الصوت مذكرين بأن الفتنة لن توفر أحدا. فلنتق الله في الذي يمر باختبار نار هو الأخطر في تاريخه".



