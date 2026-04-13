|
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: الوضع كارثيّ
Lebanon 24
13-04-2026
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار مسؤول "وحدة ادارة
الكوارث
" في
اتحاد بلديات صور
مرتضى مهنا
، في بيان، ان "نحو 40 ألف انسان بين نازح ومقيم ومخيمات فلسطينية يعيشون حالة من الترقب والخوف من الايام المقبلة بسبب قلة الموارد وقلة تقديم المساعدات، واكثرهم داخل المدينة، اضافة الى اعداد لا تزال صامدة في البلدات والقرى وفرق الاسعاف والكادر الطبي وغيرهم جميعا يحتاج الى تأمين الغذاء والدواء".
اضاف: " انهم يتوزعون على خمسة عشر مركز إسكان، إضافة إلى البيوت والأماكن العامة التي تحولت إلى إسكان موقتة. في هذا الواقع الصعب، تعمل وحدة
إدارة الكوارث
في اتحاد بلديات صور على احتواء الأزمة، رغم محدودية الإمكانات وضعف الاستجابة".
ووصف
مهنا
الوضع ب"الكارثي حيث نعيش كارثة إنسانية وذاهبون نحو الأسوأ"، محذرًا من "تداعيات أي تصعيد إضافي أو استمرار الحرب لفترة أطول".
وأوضح ان "التحديات لا تقتصر على تأمين المأوى، بل تمتد إلى الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية".
وقال: "ما يجري في صور ومنطقتها نموذج وطني عارم بالتكافل والتضامن بين جميع المكونات. لكن تزايد الحاجة وقلة الموارد تنذر بمخاطر لا تحمد عقباها".
وتوجه بالشكر لمجلس الجنوب وغيره من الجمعيات والهيئات الأهلية لاهنمامهم بتقديم المساعدات التي من شأنها ان تخفف الازمة التي نعيشها.
