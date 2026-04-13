لبنان

تقرير كندي عن "مفاوضات لبنان - إسرائيل".. ماذا كشف؟

Lebanon 24
13-04-2026 | 12:52
تقرير كندي عن مفاوضات لبنان - إسرائيل.. ماذا كشف؟
تقرير كندي عن مفاوضات لبنان - إسرائيل.. ماذا كشف؟
نقل موقع كنديّ عن مصدر دبلوماسي مقرب من المفاوضين اللبنانيين في واشنطن قوله إنّ "لبنان دخل المفاوضات مع إسرائيل مُتحرراً بالكامل من أي وصاية خارجية تحاول استغلاله أو تحويله إلى ورقة في خدمة مصالحها".

وبحسب تقرير نشره موقع "الحدث - كندا"، ذكر المصدر أنَّ "المفاوضات ستُعقد في مكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على أن يشارك عن الجانب اللبناني كلّ من السفيرة ندى حمادة، والسفير السابق سيمون كرم، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط ومديره التنفيذي. أما عن الجانب الأميركي، فسيحضر الوزير ماركو روبيو، الذي تولّى بنفسه الملف اللبناني، إلى جانب السفير الأميركي ميشال عيسى".

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن "مجرد حصول تواصل بين لبنان وإسرائيل يشكّل بحد ذاته رسالة واضحة مفادها أن لبنان يرفض الحرب ويريد أن يعيش في سلام"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه المفاوضات لا تهدف إلى توقيع اتفاق سلام، لأن أي اتفاق من هذا النوع يحتاج إلى تسوية شاملة في الإطار العربي"، مُوضحاً أنَّ "الهدف الأساسي من هذه الجولة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

كذلك، أشادَ المصدر بخبرة السفيرة ندى حمادة في مجالات عدة، ولا سيما في البنك الدولي، ومجموعة العمل من أجل لبنان، ومعهد الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم أميركي كبير.

وقال المصدر نفسه إنَّ "الوقت حان لكي تستعيد الدبلوماسية اللبنانية دورها المستقل في قيادة المفاوضات، على غرار ما جرى في عام 1982 بقيادة السفير أنطوان فتّال، والذي أفضى لاحقاً إلى اتفاق عام 1983"، مؤكداً أن "المفاوضات تُجرى بإشراف فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، لافتًا إلى أنها محاطة بتكتم شديد".

وعن الملفات التي ستُطرح في الجولة الأولى، كرر المصدر الدبلوماسي أن السرية مفروضة من جميع الأطراف، وأن لا تفاصيل يمكن كشفها في هذه المرحلة. (الحدث - كندا)
Advertisement
وزير الخارجية

الشرق الأوسط

البنك الدولي

جوزاف عون

اللبنانية

دبلوماسي

الجمهوري

تابع
