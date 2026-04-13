تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
تقرير كندي عن "مفاوضات لبنان - إسرائيل".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
13-04-2026
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع كنديّ عن مصدر
دبلوماسي
مقرب من المفاوضين اللبنانيين في
واشنطن
قوله إنّ "
لبنان
دخل المفاوضات مع
إسرائيل
مُتحرراً بالكامل من أي وصاية خارجية تحاول استغلاله أو تحويله إلى ورقة في خدمة مصالحها".
وبحسب تقرير نشره موقع "الحدث - كندا"، ذكر المصدر أنَّ "المفاوضات ستُعقد في مكتب
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، على أن يشارك عن الجانب اللبناني كلّ من السفيرة ندى حمادة، والسفير السابق سيمون كرم، والدكتور بول سالم، رئيس معهد
الشرق الأوسط
ومديره التنفيذي. أما عن الجانب الأميركي، فسيحضر الوزير ماركو روبيو، الذي تولّى بنفسه الملف اللبناني، إلى جانب السفير الأميركي ميشال عيسى".
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن "مجرد حصول تواصل بين لبنان وإسرائيل يشكّل بحد ذاته رسالة واضحة مفادها أن لبنان يرفض الحرب ويريد أن يعيش في سلام"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه المفاوضات لا تهدف إلى توقيع اتفاق سلام، لأن أي اتفاق من هذا النوع يحتاج إلى تسوية شاملة في الإطار العربي"، مُوضحاً أنَّ "الهدف الأساسي من هذه الجولة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
كذلك، أشادَ المصدر بخبرة السفيرة ندى حمادة في مجالات عدة، ولا سيما في
البنك الدولي
، ومجموعة العمل من أجل لبنان، ومعهد الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم أميركي كبير.
وقال المصدر نفسه إنَّ "الوقت حان لكي تستعيد الدبلوماسية
اللبنانية
دورها المستقل في قيادة المفاوضات، على غرار ما جرى في عام 1982 بقيادة السفير أنطوان فتّال، والذي أفضى لاحقاً إلى اتفاق عام 1983"، مؤكداً أن "المفاوضات تُجرى بإشراف فخامة رئيس الجمهورية
جوزاف عون
ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، لافتًا إلى أنها محاطة بتكتم شديد".
وعن الملفات التي ستُطرح في الجولة الأولى، كرر المصدر الدبلوماسي أن السرية مفروضة من جميع الأطراف، وأن لا تفاصيل يمكن كشفها في هذه المرحلة. (الحدث - كندا)
وزير الخارجية
الشرق الأوسط
البنك الدولي
جوزاف عون
اللبنانية
دبلوماسي
الجمهوري
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24