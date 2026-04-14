تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
مصدر دبلوماسي: المفاوضات صعبة وهذا جدول اعمالها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-04-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدرٌ
دبلوماسي
في
لبنان
إلى" أن المفاوضات
اللبنانية
–
الإسرائيلية
قد تكون صعبة إلى حدٍّ ما، بسبب العداء التاريخي بين الدولتين، الناتج عن تداعيات إقليمية انعكست على الوضع اللبناني منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم".
وقال:"إلا أن معالم هذه المفاوضات باتت واضحة إلى حدٍّ كبير لدى الطرفين:
الجانب اللبناني يريد:
• انسحابًا إسرائيليًا من الأراضي اللبنانية.
• ترسيم الحدود بين البلدين.
• عودة الأسرى.
• التوصل إلى اتفاق أمني أو سلام، بحسب مسار المفاوضات.
اما الجانب
الإسرائيلي
فيريد:
• حصرية السلاح نهائيًا بيد
الدولة اللبنانية
، ولا سيما سلاح
حزب الله
.
• ضمان أمن شمال
إسرائيل
.
• التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان يُنهي حالة العداء المستمرة منذ نحو 70 عامًا.
وأشار المصدر إلى أن هذه العناوين واضحة، مؤكدًا أن إسرائيل قد تكون مستعدة لتطبيقها في حال نجحت الدولة اللبنانية في فرض حصرية السلاح والإمساك الكامل بالقرار، ما يعزز موقعها ويجعلها أقوى في عملية التفاوض.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مصدر دبلوماسي: إيران طلبت أن تكون الصين ضامنًا في المفاوضات مع واشنطن
Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر دبلوماسي: إيران طلبت أن تكون الصين ضامنًا في المفاوضات مع واشنطن
14/04/2026 15:18:32
14/04/2026 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: أيام صعبة وضغوط على الدولة اللبنانية
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: أيام صعبة وضغوط على الدولة اللبنانية
14/04/2026 15:18:32
14/04/2026 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: المفاوضات بشأن أوكرانيا صعبة ولكنها ستستمر
Lebanon 24
الخارجية الروسية: المفاوضات بشأن أوكرانيا صعبة ولكنها ستستمر
14/04/2026 15:18:32
14/04/2026 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: محادثات أمس كانت صعبة للغاية ويمكننا القول إن روسيا تحاول تأخير المفاوضات
Lebanon 24
زيلنسكي: محادثات أمس كانت صعبة للغاية ويمكننا القول إن روسيا تحاول تأخير المفاوضات
14/04/2026 15:18:32
14/04/2026 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدولة اللبنانية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
الدولة ال
حزب الله
دبلوماسي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوارق جوهرية بين اتفاق 2024 ومفاوضات 2026
Lebanon 24
فوارق جوهرية بين اتفاق 2024 ومفاوضات 2026
08:00 | 2026-04-14
14/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركيّة عن مفاوضات واشنطن: فرصة ثانية للبنان لفعل الصواب
Lebanon 24
صحيفة أميركيّة عن مفاوضات واشنطن: فرصة ثانية للبنان لفعل الصواب
08:15 | 2026-04-14
14/04/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يشكو اسرائيل دولياً.. استهداف مرفأ الناقورة أمام المنظمة البحرية
Lebanon 24
لبنان يشكو اسرائيل دولياً.. استهداف مرفأ الناقورة أمام المنظمة البحرية
08:14 | 2026-04-14
14/04/2026 08:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من بنت جبيل... جنديّ إسرائيليّ أمام نصب لشهداء "حزب الله"
Lebanon 24
صورة من بنت جبيل... جنديّ إسرائيليّ أمام نصب لشهداء "حزب الله"
08:09 | 2026-04-14
14/04/2026 08:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير يستعرض الأوضاع العامة مع سفير الهند
Lebanon 24
اللواء شقير يستعرض الأوضاع العامة مع سفير الهند
08:05 | 2026-04-14
14/04/2026 08:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما هو مصير مفاوضات لبنان مع إسرائيل؟ خبيرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
ما هو مصير مفاوضات لبنان مع إسرائيل؟ خبيرٌ أميركي يكشف
12:00 | 2026-04-13
13/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
08:34 | 2026-04-13
13/04/2026 08:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل هجوم "الدقيقة" على لبنان.. صحيفة إسرائيلية تنشر
Lebanon 24
تفاصيل هجوم "الدقيقة" على لبنان.. صحيفة إسرائيلية تنشر
11:12 | 2026-04-13
13/04/2026 11:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
10:01 | 2026-04-13
13/04/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
15:55 | 2026-04-13
13/04/2026 03:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:00 | 2026-04-14
فوارق جوهرية بين اتفاق 2024 ومفاوضات 2026
08:15 | 2026-04-14
صحيفة أميركيّة عن مفاوضات واشنطن: فرصة ثانية للبنان لفعل الصواب
08:14 | 2026-04-14
لبنان يشكو اسرائيل دولياً.. استهداف مرفأ الناقورة أمام المنظمة البحرية
08:09 | 2026-04-14
صورة من بنت جبيل... جنديّ إسرائيليّ أمام نصب لشهداء "حزب الله"
08:05 | 2026-04-14
اللواء شقير يستعرض الأوضاع العامة مع سفير الهند
07:58 | 2026-04-14
لقاء دريان ومراد... استنفار وطني لتحصين الساحة الداخلية في وجه العدوان
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
14/04/2026 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
14/04/2026 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
14/04/2026 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24