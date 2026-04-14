مصدر دبلوماسي: المفاوضات صعبة وهذا جدول اعمالها

لفت مصدرٌ في إلى" أن المفاوضات – قد تكون صعبة إلى حدٍّ ما، بسبب العداء التاريخي بين الدولتين، الناتج عن تداعيات إقليمية انعكست على الوضع اللبناني منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم".

وقال:"إلا أن معالم هذه المفاوضات باتت واضحة إلى حدٍّ كبير لدى الطرفين:

الجانب اللبناني يريد:

• انسحابًا إسرائيليًا من الأراضي اللبنانية.

• ترسيم الحدود بين البلدين.

• عودة الأسرى.

• التوصل إلى اتفاق أمني أو سلام، بحسب مسار المفاوضات.



اما الجانب فيريد:

• حصرية السلاح نهائيًا بيد ، ولا سيما سلاح .

• ضمان أمن شمال .

• التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان يُنهي حالة العداء المستمرة منذ نحو 70 عامًا.

وأشار المصدر إلى أن هذه العناوين واضحة، مؤكدًا أن إسرائيل قد تكون مستعدة لتطبيقها في حال نجحت الدولة اللبنانية في فرض حصرية السلاح والإمساك الكامل بالقرار، ما يعزز موقعها ويجعلها أقوى في عملية التفاوض.

