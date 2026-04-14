أبرز معاقل "حزب الله"... متى ستنتهي العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في بنت جبيل؟

14-04-2026 | 09:00
أبرز معاقل حزب الله... متى ستنتهي العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في بنت جبيل؟
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "إسرائيل اليوم" أشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتهيأ لمرحلة ممتدة من الوجود العسكري داخل جنوب لبنان، في ظل تقديرات تشير إلى أن هذا الانتشار قد يستمر لأشهر وربما لسنوات، وفقًا لمتطلبات الوضع الأمني على الحدود الشمالية".

وقالت الصحيفة الإسرائيليّة، إنّ "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوضح أن قوات الفرقة 98 تواصل عملياتها في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، ضمن نشاط ميداني مكثف يستهدف مواقع يصفها الجيش بأنها بؤر لنشاط "حزب الله".

وأضافت أن "مسؤولين عسكريين كبار أكدوا أن بقاء القوات في هذا الشريط الدفاعي الجديد سيظل قائمًا طالما اقتضت الحاجة، مشددين على أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان أمن سكان شمال إسرائيل على المدى البعيد، وأن أي انسحاب لن يتم قبل تحقيق هذا الهدف.

وتابعت الصحيفة أن إسرائيل اضطرت خلال الفترة الماضية إلى تقليص نطاق عملياتها في مناطق مختلفة من لبنان، مع تركيز أكبر على محيط بيروت، وذلك نتيجة ضغوط أميركية جاءت في سياق المفاوضات، والتي تضمنت مطالب إيرانية تم نقلها عبر قنوات التفاوض، بحسب ما أوردته.

في المقابل، لفتت إلى أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان لا تزال مستمرة بوتيرة مرتفعة، حيث تتركز بشكل خاص في بلدة بنت جبيل، التي تُعد من أبرز معاقل حزب الله، وشهدت سابقًا خطاب "شبكة العنكبوت" للأمين العام الراحل لـ"الحزب" حسن نصرالله.

وأكدت "إسرائيل اليوم" أن التقديرات الأمنية تشير إلى استمرار العملية في بنت جبيل لعدة أيام إضافية، مع توقعات بانتهائها خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن القوات الإسرائيلية تمكنت من قتل نحو 100 عنصر من أصل حوالي 150 كانوا ينشطون في المنطقة، بينما لا يزال العشرات موجودين، إلى جانب محاولات لتعزيزهم بعناصر إضافية". (عربي 21)
 
 
Advertisement
