"لبنان القوي": وجّهنا سؤالاً للحكومة حول سياساتها في ظل الحرب

1 -مع إستمرار العدوان على لبنان واحتلال قسم من واقامة منطقة خالية من الحياة فيه وبروز مزيد من المواقف الرافضة لوقف إطلاق النار، وجه تكتل "لبنان القوي" سؤالاً الى الحكومة بموجب النظام الداخلي تضمن سلسلة ملاحظات واسئلة حول السياسات الحكومية في ظلّ الحرب التي يعيشها لبنان، لاسيما فيما يتعلّق باستراتيجية الدفاع الوطني والأوامر المعطاة الى الجيش والاجهزة الامنية ومنع الفتنة والوضع الإقتصادي الناتج عن الحرب بما فيه الأمن الغذائي والطاقوي، وملف المهجرين وكيفية ادارته لمنع الانشقاق الداخلي وخطة الحكومة لإعادة الإعمار، وكذلك بما خص مطالب خلال المفاوضات التي اعلنت السلطة عن القيام بها مع .2 -يقف التكتل الى جانب قداسة الحبر الأعظم في مواقفه من السلام ويشدّد على الرسالة والصلاة التي اقامها من اجل لبنان والسلام فيه، ويستذكر زيارته الى لبنان التي اعلن فيها دعمه استقرارَ لبنان والمصالحة والعيش المشترك فيه.كما يحيي الدور الديني والأخلاقي لقداسته في رفض الحروب والدعوة الى وقفها والى اقامة السلام بين الشعوب وهو المؤتمن على رسالة السيد المسيح الذي قال: "طوبى لفاعلي السلام فإنهم ابناء الله يدعون".