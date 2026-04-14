لبنان

"لبنان القوي": وجّهنا سؤالاً للحكومة حول سياساتها في ظل الحرب

14-04-2026 | 12:08
لبنان القوي: وجّهنا سؤالاً للحكومة حول سياساتها في ظل الحرب
عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش الأوضاع وأصدر البيان الآتي:

1 - مع إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واحتلال قسم من جنوب لبنان واقامة منطقة خالية من الحياة فيه وبروز مزيد من المواقف الإسرائيلية الرافضة لوقف إطلاق النار، وجه تكتل "لبنان القوي" سؤالاً الى الحكومة بموجب النظام الداخلي تضمن سلسلة ملاحظات واسئلة  حول السياسات الحكومية في ظلّ الحرب التي يعيشها لبنان، لاسيما فيما يتعلّق باستراتيجية الدفاع الوطني والأوامر المعطاة الى الجيش والاجهزة الامنية ومنع الفتنة والوضع الإقتصادي الناتج عن الحرب بما فيه الأمن الغذائي والطاقوي، وملف المهجرين وكيفية ادارته لمنع الانشقاق الداخلي وخطة الحكومة لإعادة الإعمار، وكذلك بما خص مطالب الدولة اللبنانية خلال المفاوضات التي اعلنت السلطة عن القيام بها مع إسرائيل.

2 - يقف التكتل الى جانب قداسة الحبر الأعظم في مواقفه من السلام ويشدّد على الرسالة والصلاة التي اقامها من اجل لبنان والسلام فيه، ويستذكر زيارته الى لبنان التي اعلن فيها دعمه استقرارَ لبنان والمصالحة والعيش المشترك فيه. 
كما يحيي الدور الديني والأخلاقي لقداسته في رفض الحروب والدعوة الى وقفها والى اقامة السلام بين الشعوب وهو المؤتمن على رسالة السيد المسيح الذي قال: "طوبى لفاعلي السلام فإنهم ابناء الله يدعون".
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان القوي" عزى بشهداء الجيش: استمرار الحرب يزيد المخاطر على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتل "لبنان القوي" يدعو الحكومة إلى مصارحة اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: أمن مضيق هرمز "مستبعد" في ظل نيران الحرب
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: لبنان لم يكن يريد الحرب والحكومة اتخذت خطوات "جريئة" لبسط سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
12:47 | 2026-04-14
Lebanon24
17:09 | 2026-04-14
Lebanon24
17:00 | 2026-04-14
Lebanon24
16:50 | 2026-04-14
Lebanon24
16:33 | 2026-04-14
