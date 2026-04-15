لبنان

اجتماع في معراب لبلديات قضاء بشري يطالب بتشديد إجراءات ضبط ملف النازحين

Lebanon 24
15-04-2026 | 03:01
اجتماع في معراب لبلديات قضاء بشري يطالب بتشديد إجراءات ضبط ملف النازحين
عقدت النائبة ستريدا جعجع اجتماعاً في معراب ، ضم النائب السابق جوزف إسحق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، ورؤساء بلديات القضاء: جو كيروز - بشري، كارلوس إسحق - حدشيت، جرار السمعاني - حصرون، رشيد مارون - بقرقاشا، رامي بو فراعة - بزعون، سيمون عبد المسيح - حدث الجبة، أنطوان سعادة - قنات، نبيل بو النصر - عبدين، روبير مقصود - طورزا، ربيع ديب - برحليون ، بحث في التطورات المرتبطة بملف النازحين وانعكاساته على الواقعين الأمني والاجتماعي في المنطقة ، خصوصا "بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها مناطق تعتبر آمنة كالحازمية والمشروع الماروني في عين سعادة وبيروت" .


وشدّد المجتمعون ، في بيان، على "ضرورة التعامل مع هذا الملف بـأقصى درجات الجدية والمسؤولية، انطلاقاً من حرصهم على حماية البلدات وأهلها، ومنع أي تداعيات قد تنتج عن التراخي أو المعالجة غير المنضبطة" ، مؤكدين أن "المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل التساهل أو المجازفة".


وطالبوا ب"ضبط حركة الدخول إلى البلدات عبر تفعيل دور الشرطة البلدية ، التشدد في مسألة تأجير المنازل وتنظيمها وفق الأصول و تعزيز التنسيق بين البلديات والأجهزة المعنية لضمان الاستقرار"، واشاروا إلى أن "هذه الإجراءات لا تستهدف أي فئة إنسانية، بل تندرج ضمن إطار موقف وقائي مشروع هدفه الأول حماية المجتمع المحلي وصون أمنه" .

من جهتها، أكدت جعجع أن "سلامة أهلي في قضاء بشري تبقى فوق كل اعتبار"، داعية إلى "اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن، بما يحفظ كرامة الجميع ويمنع أي تهديد محتمل".

وفي الختام اتفق المجتعون على "متابعة التنسيق بين البلديات واتخاذ خطوات عملية موحّدة في المرحلة المقبلة، تترجم على أرض الواقع ".
Advertisement
