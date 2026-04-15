تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"أنا امرأة جنوبية.. أقاوم التهجير منذ 3 أعوام" قصة فاطمة من النزوح إلى صناعة البقاء

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
15-04-2026 | 04:30
A-
A+
أنا امرأة جنوبية.. أقاوم التهجير منذ 3 أعوام قصة فاطمة من النزوح إلى صناعة البقاء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
"أنا فاطمة يعقوب، أم لثلاثة أولاد من بلدة حولا جنوب لبنان، تهجّرنا منذ تشرين الاول 2023، ومنذ ذاك الحين انقلبت حياتنا رأسًا على عقب". بهذه الكلمات تختصر فاطمة المُدرِّسة في "مدرسة حولا الرسمية" قصة امرأة جنوبيّة، اقتُلعت من جذورها مرّات عدّة، في مسار قاسٍ من التهجير القسري، حيث واجهت مع عائلتها، ولا تزال، التشرّد، القلق والمجهول، لكنّها لم تستسلم، بل اختارت أن تحوّل الألم إلى قوّة.
تهجير ثم قرار بالنهوض
"في حرب الإسناد عام 2023 فلّينا من بيتنا، من أرضنا، وتركنا كل شي. خسرت شغلي بالتعليم، وزوجي خسر شغله. صرنا نتنقل من بلدة لبلدة، لوصلنا لبشامون".هناك، لم يكن أمام العائلة سوى البحث عن بداية، عن مصدر رزق يحول دون العوز. لم تبدأ فاطمة من فراغ، فهي ابنة الأرض، تربّت في حولا على الزراعة وعلى صناعة المونة البلديّة على أنواعها: رب البندورة، الملوخية، دبس الرمان، الكبيس، السمسم، البامية، البازلاء، الزعتر، وكل ما يشكّل هوية المطبخ الجنوبي. من هنا وُلد القرار "قلت لحالي، ليش ما برجع للمونة البلديّة".تعاونت مع زوجها، وبدأت رحلة البحث من جديد، هذه المرة ليس عن منزل، بل عن أرض. اختارت العائلة العودة إلى القرى الجنوبيّة، وبعد بحث طويل، وجدت ضالّتها في بلدة الشهابيّة، في قضاء صور، حيث استقرّت خلال الفترة الفاصلة بين جولتي التصعيد 2023-2026 "صرنا نزرع القمح لنعمل فريكة وبرغل، نزرع بندورة لنصنع رب، وفليفلة لنعمل دبس، حتى الزعتر جمعناه من البرية" كل تفصيل كان محاولة للنهوض "كل شي منشتغله، منغسُل القمح، منسلقه، منشّف، منحمّص السمسم، ومنقّي الملوخية ورقة ورقة. من دون مواد حافظة، لأنو نحنا ما تعودنا عليها". هذه العودة لم تكن مجرّد نجاح اقتصادي بسيط، بل محاولة لحماية الكرامة قبل أي شيء آخر"صنعنا مونة بيتيّة،عرضناها للبيع، ورجعنا وقفنا على إجرينا من جديد".
"مدللتي"..من هدية بيتية إلى باب رزق
ابنة حولا التي عُرفت بين أصدقائها بـ"دقّة الكبة"، لم تكن تتخيّل أنّ هذا المنتج البلدي، سيصبح يومًا خطّ دفاعها الأول في مواجهة النزوح. في حولا، كان الأصدقاء يقصدونها لتذوّق الكبة الجنوبيّة بأنواعها، باللحمة، بالبطاطا، وبالبندورة. وكانت فاطمة تطلق على "دقّة الكبة" تسمية "مدلّلتي"، خلطة من الأعشاب والبهارات والورد المجفف، تُحضَّر بمهارة ومحبة "كنت أصنع دقّة الكبة للبيت وأهديها للأصدقاء".
لكن مع تحوّل المونة إلى مصدر رزق بديل "كانت دقّة الكبة أول ما عرضته للبيع،حبتها الناس لأنها طبيعية وبتشبه طعم الجنوب". من هذا المنتج البسيط، انطلقت فاطمة، ووسّعت إنتاجها إلى مختلف أنواع المونة البلدية الصحيّة "مثلما منعمل لبيتنا". لم تكتفِ فاطمة بالإنتاج، بل اختارت أن تراهن على الشفافيةفي سوق مليء بالمنتجات المصنّعة "فتحتُ صفحة على TikTok وصرت فرجي العالم كيف مننظف، كيف مننقّي، كيف منشتغل".
العودة إلى حولا
ما إن وُقّع اتفاق 27 تشرين 2024 لوقف اطلاق النار، حتى قررت فاطمة العودة إلى التعليم في حولا، في بلدة مثقلة بالخراب ولا تزال تحت الاحتلال "اتخذنا قرارنا نحن مجموعة من المدرّسين، أوجدنا بديلاً للمدرسة المدمّرة، بالتعاون مع البلدية، لتعليم الأطفال ودعم صمود الأهالي". كانت تتكبّد بشكل شبه يومي عناء الطريق بين الشهابيّة وحولا، مسافة تختصر تعب الجسد وقلق الطريق. لذلك الإصرار كلفة "نهاري بيبدا من الصبح وما بينتهي.. بين التدريس وتحضير المونة، تعب كثير كبير، لكن كل همنا ما نمد إيدنا لحدا".
تهجير جديد ...أقسى وبلا "مونة"
مع حرب الإسناد الثانية وسياسة تهجير السكان الذي اعتمدها العدو، وجدت فاطمة نفسها أمام نزوح جديد من الشهابية التي ظنّتها ملاذًا فاصلًا عن العودة النهائيّة إلى حولا، إلى حيث المجهول. انتقلت إلى ضواحي بيروت حيت استأجرت منزلًا، ولكن سرعان ما نفد المال بعد شهر واحد، فأضحت والعائلة في العراء على الكورنيش البحري في صيدا، قبل أن يضع الله مؤخرًا في طريقها من ساعدها على إيجاد مأوى في برجا.
"التعب الأكبر بعدنا عن ضيعتنا، حولا هي الهوا يلي بتنفسو، بتبقى الوجهة الأولى والقبلة الأخيرة لنا" تختم فاطمة حديثًا يوجز معاناة سيدة جنوبية قاست الحرب وويلاتها.
قرار أممي لمساعدة النساء..ولكن
تجسد قصة فاطمة وضعًا مأسويا تعيشه آلاف النساء من جنوب لبنان، حيث تكررت تجارب التهجير، وتآكلت معها سبل العيش. يتقاطع هذا الواقع مع التزامات لبنان الدوليّة، لا سيّما قرار مجلس الأمن 1325 الذي يدعو إلى حماية النساء خلال النزاعات، ودعم مشاركتهن في الإغاثة وإعادة الإعمار، وتعزيز سبل عيشهن. ورغم توقيع لبنان على هذا القرار، وإطلاقه خطط عمل وطنية لتنفيذه، إلا أنّ الواقع الميداني يكشف فجوة واضحة بين الالتزامات من جهة، والتطبيق الفعلي من جهة ثانية، خصوصًا لناحية تمكين النساء اقتصاديًّا في حالات النزوح.
بالختام، خسرت فاطمة المنزل والمكان بما يجسّد من ذاكرة حياة، لكنها تملك ما هو أبعد من ذلك، مهارة، إرادة، وقدرة على البدء من جديد، وفي بلدٍ تتكرر فيه الخسارات، تبدو هذه القدرة شكلًا من أشكال المقاومة، والتعلّق بالأرض.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حركة أمل" تطلب من سكان جنوب لبنان البقاء في أماكنهم وعدم التوجه لقراهم
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس" عن مصدر مطلع: تنتج إيران الصواريخ بشكل ذاتي منذ أكثر من 40 عاماً بصناعة وطنية ومحلية في ذروة العقوبات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تهجير جماعي يسقط "نموذج غزة" على الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: "قهوة النزوح".. هذه قصة "أسعد"
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

إعادة الإعمار

مجلس الأمن

جنوب لبنان

المقاومة

الاحتلال

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر Nawal al Achkar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-15
Lebanon24
09:55 | 2026-04-15
Lebanon24
09:42 | 2026-04-15
Lebanon24
09:39 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24