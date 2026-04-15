أبي رميا من بعبدا: نؤكد الدعم المطلق للرئيس عون

بعد اللقاء قال النائب ابي رميا: "نؤكد الدعم المطلق للرئيس جوزاف عون، والوقوف إلى جانبه وإلى جانب الحكومة، من أجل تأمين السلام والاستقرار بعيدًا من الحرب والعنف".أضاف: " يمرّ بمرحلة حسّاسة وخطيرة ودقيقة من مختلف النواحي، ما يتطلّب وعيًا وحكمةً ومسؤوليةً وتغليب المصلحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية".تابع: "نلفت إلى انطلاق مسار في أمس ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس للوصول إلى نتائج ملموسة، ونشدّد على أنّ الأولوية هي وقف إطلاق النار ووقف التدمير".واعتبر أن "المرحلة التالية تقضي ببسط سيادة الدولة ، والتي تبدأ بخروج من لبنان، وصولا الى حصرية السلاح بيد الدولة".ورأى أن " تلعب دورًا إيجابيًا في تقريب وجهات النظر، ونتمنى أن ينعكس ذلك إيجابًا في الداخل اللبناني، ونؤيد كل دعوة إلى الحوار والتلاقي".