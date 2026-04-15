Najib Mikati
Advertisement

أبي رميا من بعبدا: نؤكد الدعم المطلق للرئيس عون

15-04-2026 | 03:29
أبي رميا من بعبدا: نؤكد الدعم المطلق للرئيس عون
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، النائب سيمون أبي رميا.

بعد اللقاء قال النائب ابي رميا: "نؤكد الدعم المطلق للرئيس جوزاف عون، والوقوف إلى جانبه وإلى جانب الحكومة، من أجل تأمين السلام والاستقرار بعيدًا من الحرب والعنف".

أضاف: "لبنان يمرّ بمرحلة حسّاسة وخطيرة ودقيقة من مختلف النواحي، ما يتطلّب وعيًا وحكمةً ومسؤوليةً وتغليب المصلحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية".

تابع: "نلفت إلى انطلاق مسار في واشنطن أمس ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس للوصول إلى نتائج ملموسة، ونشدّد على أنّ الأولوية هي وقف إطلاق النار ووقف التدمير".

واعتبر أن "المرحلة التالية تقضي ببسط سيادة الدولة اللبنانية، والتي تبدأ بخروج إسرائيل من لبنان، وصولا الى حصرية السلاح بيد الدولة".

ورأى أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورًا إيجابيًا في تقريب وجهات النظر، ونتمنى أن ينعكس ذلك إيجابًا في الداخل اللبناني، ونؤيد كل دعوة إلى الحوار والتلاقي".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي رميا: ليَتحرر لبنان من قيود المصالح كما تتحرر الروح من الجسد
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط من بعبدا: زيارتنا للرئيس عون هي زيارة دعم وتضامن في هذه المرحلة الصعبة والحساسة وركزنا على أكثر من نقطة والأولوية هي الدعم والمساعدة لأهل الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا في ذكرى 13 نيسان: الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: نسألك أن تمنح لبنان الخلاص
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2026-04-15
Lebanon24
06:46 | 2026-04-15
Lebanon24
06:39 | 2026-04-15
Lebanon24
06:38 | 2026-04-15
Lebanon24
06:35 | 2026-04-15
Lebanon24
06:33 | 2026-04-15
