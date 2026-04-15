لبنان

ترامب: محادثات مرتقبة ستُعقد بين لبنان واسرائيل

15-04-2026 | 23:47
ترامب: محادثات مرتقبة ستُعقد بين لبنان واسرائيل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس.
وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال قائلا: "نحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان".
وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، حوالي 34 عاما. وسيحدث ذلك الخميس".
وبحسب معلومات الـ mtv، فإن مواقف ترامب جاءت عقب اجتماع في المكتب البيضاوي جمعه بالسفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث جرى البحث في الملف اللبناني والتطورات المتصلة به.
 
الى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قيادة الجيش تأكيدها أنها لم تتلق أي تعليمات من القيادة السياسية للاستعداد لوقف إطلاق النار.
 
في المقابل، قال مصدر رسمي لبناني لفرانس برس: ليس لدينا معلومات عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الإسرائيلي
