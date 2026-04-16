دفاعاً عن مقام البابا.. الرابطة المارونية تستهجن الإساءة لـ "صوت الضمير العالمي"

وأثنت الرابطة على موقف السفيرة اللبنانية
ندى حمادة معوض، بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
، في تأكيد حاجة لبنان الملحة لوقف إطلاق النار، والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، مع التشديد على مبادئ السيادة الكاملة وسلامة الأراضي بمعزل عن أي مسارات أخرى.
وأكدت الرابطة أن هذه المفاوضات المباشرة تلعب دوراً هاماً في تخفيف التوتر وفتح آفاق
الاستقرار، مشيرة إلى بدء ظهور نتائجها عبر الطلب الأميركي من إسرائيل
وقف إطلاق النار، معربة عن أملها في وصول التفاهمات إلى إنهاء أشكال التوتر كافة وتوفير أمان مستدام لجميع اللبنانيين.
وفي سياق آخر، استنكرت الرابطة المواقف التي مست مقام قداسة البابا لاوون الرابع عشر، معبرة عن رفضها لأي إساءة لهذه المرجعية الروحية والعالمية التي تدعو للحق والسلام. واعتبرت أن مثل هذه المواقف تتنافى مع قواعد الاحترام المتبادل وتخرج عن القيم الإنسانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل دعوة صادقة للحوار.
كما لفتت الرابطة إلى متابعتها لزيارات البطريرك الماروني
للقرى الحدودية والزيارة المرتقبة لمنطقة جزين، وما تعكسه من التزام
بدعم صمود الأهالي، وختمت مشددة على أهمية التضامن مع الصامدين في أرضهم والتمسك بالهوية والجذور رغم التحديات.