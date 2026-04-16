دفاعاً عن مقام البابا.. الرابطة المارونية تستهجن الإساءة لـ "صوت الضمير العالمي"

أصدرت الرابطة بياناً اعتبرت فيه أن الاجتماع التمهيدي الذي انعقد في بين وإسرائيل برعاية أميركية اكتسب دلالات كبيرة، وشكل فرصة مفصلية لتغليب الحلول الدبلوماسية على المواجهات العسكرية التي أنهكت الوطن.

وأثنت الرابطة على موقف السفيرة ندى حمادة معوض، بتوجيهات من رئيس الجمهورية ، في تأكيد حاجة لبنان الملحة لوقف إطلاق النار، والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، مع التشديد على مبادئ السيادة الكاملة وسلامة الأراضي بمعزل عن أي مسارات أخرى.



وأكدت الرابطة أن هذه المفاوضات المباشرة تلعب دوراً هاماً في تخفيف التوتر وفتح الاستقرار، مشيرة إلى بدء ظهور نتائجها عبر الطلب الأميركي من وقف إطلاق النار، معربة عن أملها في وصول التفاهمات إلى إنهاء أشكال التوتر كافة وتوفير أمان مستدام لجميع اللبنانيين.



وفي سياق آخر، استنكرت الرابطة المواقف التي مست مقام قداسة البابا لاوون الرابع عشر، معبرة عن رفضها لأي إساءة لهذه المرجعية الروحية والعالمية التي تدعو للحق والسلام. واعتبرت أن مثل هذه المواقف تتنافى مع قواعد الاحترام المتبادل وتخرج عن القيم الإنسانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل دعوة صادقة للحوار.



كما لفتت الرابطة إلى متابعتها لزيارات البطريرك للقرى الحدودية والزيارة المرتقبة لمنطقة جزين، وما تعكسه من بدعم صمود الأهالي، وختمت مشددة على أهمية التضامن مع الصامدين في أرضهم والتمسك بالهوية والجذور رغم التحديات.