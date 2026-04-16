دفاعاً عن مقام البابا.. الرابطة المارونية تستهجن الإساءة لـ "صوت الضمير العالمي"

Lebanon 24
16-04-2026 | 03:19
دفاعاً عن مقام البابا.. الرابطة المارونية تستهجن الإساءة لـ صوت الضمير العالمي
أصدرت الرابطة المارونية بياناً اعتبرت فيه أن الاجتماع التمهيدي الذي انعقد في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية اكتسب دلالات كبيرة، وشكل فرصة مفصلية لتغليب الحلول الدبلوماسية على المواجهات العسكرية التي أنهكت الوطن.
 
وأثنت الرابطة على موقف السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض، بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في تأكيد حاجة لبنان الملحة لوقف إطلاق النار، والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، مع التشديد على مبادئ السيادة الكاملة وسلامة الأراضي بمعزل عن أي مسارات أخرى.

وأكدت الرابطة أن هذه المفاوضات المباشرة تلعب دوراً هاماً في تخفيف التوتر وفتح آفاق الاستقرار، مشيرة إلى بدء ظهور نتائجها عبر الطلب الأميركي من إسرائيل وقف إطلاق النار، معربة عن أملها في وصول التفاهمات إلى إنهاء أشكال التوتر كافة وتوفير أمان مستدام لجميع اللبنانيين.

وفي سياق آخر، استنكرت الرابطة المواقف التي مست مقام قداسة البابا لاوون الرابع عشر، معبرة عن رفضها لأي إساءة لهذه المرجعية الروحية والعالمية التي تدعو للحق والسلام. واعتبرت أن مثل هذه المواقف تتنافى مع قواعد الاحترام المتبادل وتخرج عن القيم الإنسانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل دعوة صادقة للحوار.

كما لفتت الرابطة إلى متابعتها لزيارات البطريرك الماروني للقرى الحدودية والزيارة المرتقبة لمنطقة جزين، وما تعكسه من التزام بدعم صمود الأهالي، وختمت مشددة على أهمية التضامن مع الصامدين في أرضهم والتمسك بالهوية والجذور رغم التحديات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرابطة المارونية طالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها والتواصل مع "اليونيفيل" لحماية القرى المسيحية الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الرابطة المارونية يطالب بحماية المدنيين وبسط سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: مرتاحون لتجاوب رئيس الحكومة ووقف العمل في مركز إيواء الكرنتينا
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16
Lebanon24
08:03 | 2026-04-16
