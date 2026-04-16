Advertisement
لبنان
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
16-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحبت دولة
الإمارات
بإعلان رئيس
الولايات المتحدة
الأميركية
دونالد ترامب
، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجمهورية
اللبنانية
وإسرائيل، وثمّنت "الجهود الديبلوماسية التي بذلها ترامب في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق".
وأعربت
وزارة الخارجية
عن "أملها في أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي"، مؤكدةً "أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة".
وشدّدت على" تضامن دولة الإمارات الكامل مع
الحكومة اللبنانية
، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها
لبنان
الشقيق، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية حيث تُمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني". كما أكدت" التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بما يسهم في تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".
Advertisement
Advertisement
