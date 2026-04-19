بعد المساس برمز ديني في الجنوب.. الجيش الاسرائيلي يعلّق

"بعد استكمال الفحص الأولي في موضوع الصورة المتداولة لجندي يمس برمز في تبيّن أن الحديث يدور عن توثيق حقيقي لجندي في جيش الدفاع عمل في منطقة الجنوب اللبناني.ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة إلى هذا الحادث ويؤكد أن سلوك الجندي يخرج بشكل تام عن القيم المتوقعة من جنوده.يخضع الحادث حاليًا لتحقيق في ويتم التعامل معه على المستويين القيادي والانضباطي وستُتخذ الإجراءات بحق المتورطين وفقًا لنتائج التحقيق.بالتوازي سيعمل جيش الدفاع لمساعدة سكان القرية عل إعادة التمثال إلى مكانه.يعمل جيش الدفاع على تفكيك البنى التحتية الإرهابية التي أقامها في جنوب ، ولا توجد لديه أي نية للمساس بالبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المباني أو الرموز الدينية".