"رسائل مشبوهة".. نقابة المهندسين تحذر

حذرت ، في بيان، "الزملاء المهندسين وكل المواطنين من تداول رسائل وبيانات مجهولة المصدر يتم بثها عبر وسائل الاتصال المختلفة، يرجح أن تكون صادرة عن جهات معادية، وتتضمن معلومات ملفقة وأخبارا عارية عن الصحة تماما، منسوبة إلى النقابة، ومرفقة بأحد ارقامها".



واكدت النقابة أن "هذه الرسائل لا تمت إليها بأي صلة، وتدعو إلى عدم فتحها أو التفاعل معها تحت أي ظرف، لما قد تشكله من مخاطر، بما في ذلك احتمال تعرض أجهزة المتلقين للاختراق أو القرصنة".



كذلك، شددت على أن "انتحال واستخدام صفة النقابة أو نشر معلومات مضللة يعد عملا جرميا يعرض مرتكبيه، سواء كانوا أفرادا أو جهات منظمة، للملاحقة القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



وإذ دعت النقابة الجميع إلى "توخي الحذر من مثل هذه الافعال" اعلنت انها "تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة كل من يثبت تورطه بذلك خصوصا استغلال اوجاع المواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة لغايات مشبوهة".

