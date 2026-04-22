اضطراب الـGPS في لبنان: خلل تقني أم بوابة للحرب الإلكترونية؟

في ظاهرة تقنية تتسلل بهدوء إلى الحياة اليومية، شهد خلال الأسابيع الأخيرة اضطرابات متكرّرة في خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يسجّل المستخدمون شكاوى متزايدة من خرائط غير دقيقة، واتجاهات خاطئة، بل وحتى تحديد مواقعهم في مناطق بعيدة عن موقعهم الفعلي، وأحياناً خارج الحدود بالكامل.المعطيات التقنية المتوافرة لا توحي بعشوائية كاملة في هذه الأعطال. إذ تشير تقديرات خبراء إلى احتمال تعرّض إشارات الملاحة لعمليات تُعرف بالتشويش أو التضليل. في الحالة الأولى، يتم إضعاف الإشارة أو تعطيلها، ما يؤدي إلى فقدان الخدمة أو تراجع دقتها، فيما تقوم تقنيات التضليل ببث إشارات مزيفة تدفع الأجهزة إلى احتساب موقع جغرافي غير صحيح.لبنان، في هذا السياق، لا يبدو حالة معزولة. فهذه غالباً ما تُسجّل في مناطق تشهد توترات عسكرية أو أمنية، حيث تُستخدم أدوات الحرب الإلكترونية كوسيلة دفاعية أو تكتيكية. ومع تصاعد حدة التوترات في الإقليم، يصبح المجالان الجوي والإلكتروني أكثر عرضة لتداخلات تؤثر بشكل مباشر على الأنظمة المدنية، وفي مقدّمها تطبيقات الملاحة اليومية.التداعيات تتجاوز إرباك الأفراد أثناء تنقلاتهم. قطاعات حيوية، مثل خدمات التوصيل والنقل والعمليات اللوجستية، بدأت تواجه تحديات متزايدة في تحديد المسارات بدقة، ما ينعكس ارتفاعاً في كلفة التشغيل وزيادة في نسب التأخير. كما لا يُستبعد أن تمتد التأثيرات إلى مجالات أكثر حساسية كالملاحة الجوية والبحرية، رغم اعتمادها عادة على أنظمة احتياطية أكثر تطوراً.تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في الاعتماد شبه الكامل للمستخدمين في لبنان على التطبيقات المرتبطة بالـGPS، في ظل غياب بدائل محلية أو بنى تحتية رقمية داعمة. هذا الواقع يحوّل أي خلل، سواء كان تقنياً عرضياً أو نتيجة تدخل متعمّد، إلى أزمة يومية تمس مختلف جوانب الحياة.في المقابل، يبرز غياب التوضيحات الرسمية الشاملة حول طبيعة هذه الاضطرابات وحدودها، ما يفتح الباب أمام التكهنات. إلا أن خبراء في قطاع الاتصالات يؤكدون أن مثل هذه الظواهر قابلة للرصد والتحليل، وأن معالجتها تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين والجهات التكنولوجية الدولية.في المحصلة، تطرح هذه التطورات علامات استفهام جدية حول هشاشة البنية الرقمية في لبنان ومدى تأثرها بالتوترات المحيطة. وبينما يتكيّف المستخدمون تدريجياً مع “أخطاء الخرائط”، يبقى السؤال الأعمق مطروحاً: هل ما يحدث مجرد خلل تقني عابر، أم مؤشر فعلي على انخراط لبنان في مشهد الحرب الإلكترونية غير المعلنة؟