في الجنوب... شاهدوا بالصور والفيديو ما فعله الجيش الإسرائيلي!

أضاف: "تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 7، بقيادة الفرقة 36، في جنوب ، جنوب خط الدفاع الأمامي، لمنع تهديد مباشر على بلدات ".تابعت: "أمس (الثلاثاء)، رصدت القوات في منطقة السلوكي مخربين اثنين انتهكا تفاهمات وقف إطلاق النار، واخترقا خط الدفاع الأمامي واقتربا من القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريًا. بعد الرصد وإغلاق دائرة الاستهداف بسرعة، نفّذ سلاح الجو غارة قضى خلالها على المخربين بهدف إزالة التهديد. بالتوازي، يواصل فريق القتال التابع للواء 7 تدمير بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله والعثور على وسائل قتالية".ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته لإزالة أي تهديد عن وقواته".