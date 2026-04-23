تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مساعدات بريطانية عاجلة لعائلات الجيش النازحة
Lebanon 24
23-04-2026
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلمت القائمة بالأعمال
البريطانية
فيكتوريا دان، يرافقها نائب الملحق العسكري توماس هوبز، مساعدات عينية من
وزارة الدفاع
البريطانية مخصصة لعائلات عسكريي
الجيش اللبناني
النازحة، وذلك خلال لقاء مع ضباط الجيش في مركز الخدمات اللوجستية ببيروت.
وبحسب بيان السفارة البريطانية، تجاوزت قيمة هذه المساعدات 150 ألف دولار، وشملت مستلزمات إيواء ونظافة وغسالات لمئات العائلات المتضررة، لتضاف إلى حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 27 مليون دولار أُعلن عنها مؤخراً، مما يرفع إجمالي الدعم
البريطاني
منذ مارس الماضي إلى 40 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن النزاع خلف أزمة إنسانية طالت أكثر من مليون نازح، معتبراً أن وقف إطلاق النار المعلن في 16 نيسان يمثل بارقة أمل، مع تأكيد
لندن
على مواصلة المساعي الدبلوماسية للسلام واستمرار شراكتها التاريخية مع الجيش، والتي بلغت قيمتها منذ عام 2009 أكثر من 150 مليون دولار للتدريب والتجهيز.
من جانبهما، أكدت دان وهوبز أن هذه الخطوة استجابة طارئة لدعم استقرار
لبنان
ومساندة عائلات العسكريين المتضررين، مع التشديد على الالتزام البريطاني بدعم الجيش بصفته "الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالدفاع عن البلاد".
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24