لبنان

مساعدات بريطانية عاجلة لعائلات الجيش النازحة

23-04-2026 | 05:55
مساعدات بريطانية عاجلة لعائلات الجيش النازحة
سلمت القائمة بالأعمال البريطانية فيكتوريا دان، يرافقها نائب الملحق العسكري توماس هوبز، مساعدات عينية من وزارة الدفاع البريطانية مخصصة لعائلات عسكريي الجيش اللبناني النازحة، وذلك خلال لقاء مع ضباط الجيش في مركز الخدمات اللوجستية ببيروت.

وبحسب بيان السفارة البريطانية، تجاوزت قيمة هذه المساعدات 150 ألف دولار، وشملت مستلزمات إيواء ونظافة وغسالات لمئات العائلات المتضررة، لتضاف إلى حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 27 مليون دولار أُعلن عنها مؤخراً، مما يرفع إجمالي الدعم البريطاني منذ مارس الماضي إلى 40 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن النزاع خلف أزمة إنسانية طالت أكثر من مليون نازح، معتبراً أن وقف إطلاق النار المعلن في 16 نيسان يمثل بارقة أمل، مع تأكيد لندن على مواصلة المساعي الدبلوماسية للسلام واستمرار شراكتها التاريخية مع الجيش، والتي بلغت قيمتها منذ عام 2009 أكثر من 150 مليون دولار للتدريب والتجهيز.

من جانبهما، أكدت دان وهوبز أن هذه الخطوة استجابة طارئة لدعم استقرار لبنان ومساندة عائلات العسكريين المتضررين، مع التشديد على الالتزام البريطاني بدعم الجيش بصفته "الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالدفاع عن البلاد".
