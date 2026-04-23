مطر: نؤكد دعمنا لإقرار قانون العفو العام

كتب النائب على منصة "أكس": "شاركت اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث جرت مناقشة المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. نستغرب الاصرار على عرقلة إقرار الذي من شأنه أن ينهي معاناة عدداً كبيراً من المظلومين. وأرفض تسييس هذا الملف الذي يجب التعاطي معه بانسانية. وعلينا أن نتذكر أن هناك من هدد السلم الأهلي والامن القومي اللبناني ولا يزال يسرح ويمرح خارج السجون، طفح الكيل في هذا الملف. نعم، هناك مظلومية تطال عددا كبيرا من الشباب وغيرهم، وهذا الملف كان موضع أخذٍ وردٍّ وسجالٍ منذ سنوات عدة، إلا أنّه لم يعد مقبولاً السكوت عنه بعد اليوم".



أضاف: "هناك سجناء داخل القضبان منذ أكثر من عشر دون محاكمة، فكيف يمكن تبرير هذا الإجحاف بحقهم؟ وهل يمكن تجاهل أوضاع السجون على مختلف الصعد، وما تعانيه من اكتظاظ؟ ونؤكد دعمنا لإقرار العفو العام المحق، بما يشمل خفض السنوات السجنية بشكل عادل ومدروس، بشكل يراعي الحالات الإنسانية ويعيد التوازن إلى العدالة، من دون الإخلال بحقوق المجتمع أو هيبة القانون".



وتابع: "نعم، نطالب بالتعاطي مع هذا الملف بكل عقلانية ومسؤولية إنسانية، بعيدا من المزايدات، للوصول إلى نتيجة عادلة وحقيقية تحفظ حقوق المظلومين وتصون مصلحة المجتمع".

