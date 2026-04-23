تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مطر: نؤكد دعمنا لإقرار قانون العفو العام
Lebanon 24
23-04-2026
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
إيهاب مطر
على منصة "أكس": "شاركت اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث جرت مناقشة المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. نستغرب الاصرار على عرقلة إقرار
قانون العفو العام
الذي من شأنه أن ينهي معاناة عدداً كبيراً من المظلومين. وأرفض تسييس هذا الملف الذي يجب التعاطي معه بانسانية. وعلينا أن نتذكر أن هناك من هدد السلم الأهلي والامن القومي اللبناني ولا يزال يسرح ويمرح خارج السجون، طفح الكيل في هذا الملف. نعم، هناك مظلومية تطال عددا كبيرا من الشباب
الطرابلسي
وغيرهم، وهذا الملف كان موضع أخذٍ وردٍّ وسجالٍ منذ سنوات عدة، إلا أنّه لم يعد مقبولاً السكوت عنه بعد اليوم".
أضاف: "هناك سجناء داخل القضبان منذ أكثر من عشر
سنوات من
دون محاكمة، فكيف يمكن تبرير هذا الإجحاف بحقهم؟ وهل يمكن تجاهل أوضاع السجون على مختلف الصعد، وما تعانيه من اكتظاظ؟ ونؤكد دعمنا لإقرار العفو العام المحق، بما يشمل خفض السنوات السجنية بشكل عادل ومدروس، بشكل يراعي الحالات الإنسانية ويعيد التوازن إلى العدالة، من دون الإخلال بحقوق المجتمع أو هيبة القانون".
وتابع: "نعم، نطالب بالتعاطي مع هذا الملف بكل عقلانية ومسؤولية إنسانية، بعيدا من المزايدات، للوصول إلى نتيجة عادلة وحقيقية تحفظ حقوق المظلومين وتصون مصلحة المجتمع".
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24