بري قلق على العودة ويؤيد المفاوضات ضمنا

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": من يلتقي الرئيس في هذه الأيام يعرف أن ما يُصرّح به غير ما يتناوله في الصالونات الضيّقة أو ما يراه. الرجل من أذكى السياسيّين في هذه المرحلة، ويعرف ربّما أكثر من غيره ما سيحلّ بالبلد وبالطائفة الشيعيّة. أكثر شيء يؤلم برّي هو مشهد الدمار والخراب في الجنوب، لقد سخّر رئيس حركة "أمل" معظم موارد الدولة لخدمة الجنوب.ويعتبر موضوع المهجّرين والذين من الصعب عودتهم في هذه الفترة من أكثر المواضيع التي تقلق برّي، المشكلة ليست في إعادة الإعمار فقط، بل الأخطر هل سيعود أبناء القرى المهجّرة إلى قراهم؟ وإذا سُمح لهم بالعودة فمتى ستحصل هذه العودة، ومن سيموّل إعادة الإعمار في ظلّ سياسة "حزب اللّه" التي نصبت العداء لكلّ وحاولت زعزعة أمنها واستقرارها خدمةً للمشروع ؟وإذا كان الواقع الميداني يذهب في اتجاه تسجيل خسارة تاريخية للشيعة بفعل سياسة "حزب اللّه"، يحاول برّي قدر الإمكان معالجة الوضع بالسياسة. لا يستطيع الرجل المجاهرة بدعم التفاوض المباشر مع ، لكن بات الجميع على علم بأن الدولة تسير بالمفاوضات وبرّي موافق على كلّ شيء. رئيس الجمهورية جوزاف عون يضعه بكل شاردة وواردة مهما حاول برّي الإنكار، فما يقوله بالعلن مغاير تمامًا لما يحصل بالاتصالات المغلقة، ومهما حاول التبرّؤ من كأس التفاوض، إلّا أن شرط الهدنة قبل الولوج بالمفاوضات كان برّي عرّابه، ورفض التفاوض تحت النار، هو من أراده، وهكذا حصل.