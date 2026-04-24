قبيل قمة قبرص.. ماكرون يكشف عن توجه لتنظيم "مؤتمر لدعم لبنان"

تصدر الملف اللبناني وأزمة الملاحة في مضيق هرمز مناقشات المجتمعين في قبرص إلى جانب إقرار حزمة دعم ضخمة لكييف حضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبيل القمة أن "حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض ويجب فتح مضيق هرمز"، مشددة على أن " يحتاج إلى مزيد من دعم الجيش للمساعدة في نزع سلاح ".



أما ماكرون فكشف عن توجه لتنظيم "مؤتمر لدعم لبنان"، داعياً إلى "الانخراط بدرجة أكبر في هذا الملف"، ومؤكداً مواصلة العمل "من أجل المفاوضات والسلام والاستقرار" في البلاد. وبخصوص هرمز، قال إن لبلاده "مصلحة في عودة الاستقرار إلى المضيق بأسرع وقت".



من جانبه، رأى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن "الصراع في يقوض النظام الدولي ويضعف أسس التعاون بين الدول"، مشيراً إلى أن تكلفة استيراد الوقود الأحفوري ارتفعت بنحو 24 مليار يورو منذ اندلاع الحرب. وأعرب عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين وطهران "لانعدام الثقة بينهما".



وتأتي القمة عقب إقرار بروكسل صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.

