نائب "حزب الله" يُحذّر من 17 أيار جديد.. وهذا ما قاله عن اللقاء مع الجانب الإسرائيلي!

اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" أن أي هدنة تمنح العدو استثناءً لإطلاق النار أو القيام بتحركات ميدانية، كزرع الألغام أو تنفيذ الاغتيالات وتفجير المنشآت وتجريف الأراضي، لا تُعد هدنة بل "خداعاً ماكراً واستغباءً للآخرين" يهدف لتغطية العدوانية .



ودعا رعد إلى الانسحاب مما وصفها بـ"المفاوضات المباشرة" مع العدو ، محذراً من أن الإصرار على هذه الخطوة قد يوقع البلاد في مصير أسوأ من اتفاق "17 أيار" المشؤوم.



كما أكد أن أي تواصل رسمي أو لقاء يجمع طرفاً لبنانياً بالإسرائيلي في ظل حالة الحرب القائمة، لن يحظى بتوافق وطني، وسيمثل "مخالفة دستورية موصوفة" لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو مصلحة مدعاة.

