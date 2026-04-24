لبنان
في روميه.. هذا ما فعله شخص يتعاطى المخدرات
24-04-2026
|
16:12
صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
-
شعبة العلاقات
العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 22-04-2026، تداول أحد
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يُظهر شخصاً يقوم برشق الحجارة على السيارات المارّة في منطقة رومية ما أدى إلى تحطيم زجاجها، مشكّلًا خطرًا على السائقين ومرافقيهم، ومثيرًا حالة من الذعر بين المواطنين.
وفوراً باشرت فصيلة
برمانا
في وحدة
الدرك الإقليمي
إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية الفاعل والعمل على توقيفه. وبتاريخ 23-04-2026، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة بالتنسيق مع مفرزة استقصاء
جبل لبنان
، تمكّنت عناصرها من تحديد هوية ومكان المشتبه به، حيث جرى توقيفه، ويدعى: ج. ح. (مواليد عام 1990، لبناني). باستماعه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه أقدم على رشق السيّارات بالحجارة تحت تأثير المخدرات، حيث توهّم أن السيارات تحاول مهاجمته.
وأوقف الشخص المذكور بجرم تعاطي المخدّرات ورمي السيّارات بالحجارة وتعريض مستقلّيها للخطر، بناء على إشارة
القضاء
المختصّ.
