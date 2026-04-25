نداء من سلام بعد حادثة ساقية الجنزير.. ماذا قال؟

علق رئيس الحكومة على ما حصل في ساقية الجنزير، اليوم السبت، خلال عملية أمنية لمديرية " " في محاولة لتوقيف أحد الأشخاص مع إطلاق نار.

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال سلام: "ما شهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر أحد ضد المدنيين وإطلاق النار وإرعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب أو الذرائع. إنني أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية و القضائية بحق المرتكبين".