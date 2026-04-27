اجتماع بين وزارة التنمية الادارية ووزارة الزراعة بحث في رقمنة الخدمات

تواصل تنسيق جهودها مع مختلف الوزارات، في إطار دورها الهادف إلى إعادة هيكلة القطاع العام ضمن مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030.



في هذا السياق، عُقد اجتماع عمل تقني قبل ظهر يوم الجمعة الماضي في وزارة مع وبمشاركة الدكتور ، بالإضافة إلى عدد من إدارات الوزارة المعنية، وبحضور وزير التنمية الإدارية مكي، وفريق من الخبراء والمستشارين.



تضمّن الاجتماع عرضًا موجزًا حول التقدّم المحقق في مسار رقمنة وإعادة هندسة الخدمات بالشراكة مع وزارة الزراعة، وقد تمّ تسليط الضوء على أبرز المبادرات الجارية واستعراض إمكانات تطويرها وتوسيع نطاقها في . بالتوازي، تم عرض التقدّم في نظام تتبّع المراسلات (CTS) ، في إطار الجهود المستمرة لتبسيط ورقمنة سير العمل الداخلي.



كما تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي لوزارة الزراعة، وعرض تجارب مقارنة ونماذج فضلى في القطاعات التي تعمل ضمنها، كما وتمّ عرض فرص التحسين، خاصةً بما يتعلق بحوكمة القطاعات التي تعمل ضمنها وزارة الزراعة.

Advertisement