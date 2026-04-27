قرار إسرائيليّ يتعلّق بالجنود في جنوب لبنان... صحيفة تكشف تفاصيله

بدأ الجيش في سحب قواته من بعد أسابيع من التوغل البري، في وقت تواصل فيه القوات تنفيذ عمليات تطهير حتى "الخط الأصفر" وتدمير المباني المصنفة كبنى تحتية للحزب.

وكشفت صحيفة "معاريف" أن أول من تم سحبها هي الفرقة 162، وهي واحدة من ثلاث فرق كانت تتقدم في ، حيث تم نقل مقرها من الحدود الشمالية إلى الجنوب. ومن المتوقع أن تغادر وحدات إضافية لبنان في الأيام المقبلة لصالح مهام في قطاعات أخرى.



وتم نقل بعض القوات، مثل كتيبتين من اللواء 401، لتعزيز الفرقة 146 التي تم نشرها كفرقة خط، بينما يواصل لواء المظليين الاحتياط 226 مناوراته في القطاع الساحلي ويسيطر على سلسلة الشعيع.



وجاء قرار تقليص القوات نتيجة لوقف إطلاق النار والقيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي بعدم التقدم نحو نهر ، رغم تصريحات رئيس الوزراء الذي أمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة مهاجمة أهداف بقوة في لبنان. (روسيا اليوم)