الحاج حسن: أين أنتم من تدمير القرى وتجريف الجنوب بعد وقف النار؟

انتقد النائب حسين الحاج حسن، في تصريح من مجلس النواب، استمرار الانتهاكات بعد وقف إطلاق النار، متسائلاً عن علم المسؤولين بتدمير القرى الجنوبية وتجريف البنى التحتية، وسقوط وجرحى نتيجة والمسيرات التي لا تغادر سماء العاصمة والضاحية والجنوب والبقاع، مؤكداً أن التهجير لا يزال مستمراً.



وتوقف الحاج حسن عند الاتصالات واللقاءات الثلاثية التي جرت في برعاية أميركية، مشيراً إلى تصريحات الرئيس ووزير خارجيته ماركو روبيو حول "مساعدة ضد ".

كما تطرق إلى حديث روبيو عن تدريب قطعات في ، موجهاً سؤاله لمن وصفهم بـ"السياديين" عما إذا كان ذلك يعد تدخلاً في السيادة .