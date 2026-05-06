التصويب على السفيرة "لعبة مكشوفة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 01:45
التصويب على السفيرة لعبة مكشوفة
قال مصدر وزاري إلى أنّ بعض النواب، وخصوصًا القريبين من حزب الله، يقومون في كل إطلالة اعلامية لهم بالتصويب على سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، على خلفية الجولات التفاوضية مع إسرائيل برعاية أميركية.
وتابع المصدر أنّ هؤلاء يتعمّدون تحييد رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نظرًا لارتباطاتهم بمصالح سياسية خاصة داخل لبنان.
وقال المصدر ان ما تقوم به السفيرة يأتي بتوجيه مباشر وبتنسيق دائم مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، وهو ما يعبّر عن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، وإذا أراد هؤلاء التهجّم والانتقاد، فليتوجّهوا إلى الأصيل لا إلى البديل، فالسفيرة تمثّل لبنان".
واعتبر المصدر  أنّ هؤلاء "يمثّلون من يسعى إلى إرضاء الحزب لأهداف انتخابية من جهة، وللحفاظ على مصالحهم مع الحكومة من جهة ثانية، وبالتالي فإن اللعبة مكشوفة، كما قال". 
المصدر: لبنان 24
