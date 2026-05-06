تعزيز الاجراءات الامنية في السرايا الحكومية.. سلام : لا نسعى إلى التطبيع بل إلى تحقيق السلام

وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء »، أن الفريق الأمني لرئيس الحكومة نواف سلام والتابع لحرس رئاسة الحكومة، عزز أخيرا الإجراءات الأمنية لمواكبة تنقل سلام حيث بات يستخدم موكبا أو اثنين للتمويه، بعدما كانت تنقلات سلام سابقا تقتصر على موكب واحد من سيارتين أو ثلاث فقط.وشدد رئيس الجمهورية جوزف عون، فشدّد على "ضرورة المحافظة على رسالة لبنان بتعدديته وحريته وغناه للعالم، وقال: "بلدنا كطائر بجناحين، والمسيحي، فاذا ما كسر أحدهما لن يستطيع أن يطير مجدداً. وقد رأينا أنه في لبنان لم تربح يوماً فئة على أخرى، كما أنه لم يكن لفئة يوماً فضل على غيرها بل على العكس، لأنه إذا ما سقط سقف البيت فهو يسقط على رؤوس جميع أبناء الوطن".