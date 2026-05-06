تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تعزيز الاجراءات الامنية في السرايا الحكومية.. سلام : لا نسعى إلى التطبيع بل إلى تحقيق السلام
Lebanon 24
06-05-2026
|
22:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار أمس
رئيس مجلس النواب نبيه بري
أن الحديث عن أي اجتماع محتمل مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
لا يزال سابقاً لأوانه، مشدداً على أن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب
الإسرائيلي
يتطلّب تحضيراً كبيراً. وأوضح سلام "أن
لبنان
لا يسعى إلى التطبيع مع
إسرائيل
، بل إلى تحقيق السلام"، مذكّراً بأن "هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل". وأشار إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكّل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في
واشنطن
"، مجدداً التأكيد "أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عالٍ". وقال: "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل وسنطوّر خطة حصر السلاح بيد الدولة".
Advertisement
وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء
الكويتية
»، أن الفريق الأمني لرئيس الحكومة نواف سلام والتابع لحرس رئاسة الحكومة، عزز أخيرا الإجراءات الأمنية لمواكبة تنقل سلام حيث بات يستخدم موكبا أو اثنين للتمويه، بعدما كانت تنقلات سلام سابقا تقتصر على موكب واحد من سيارتين أو ثلاث فقط.
عون
وشدد رئيس الجمهورية جوزف عون، فشدّد على "ضرورة المحافظة على رسالة لبنان بتعدديته وحريته وغناه للعالم، وقال: "بلدنا كطائر بجناحين،
المسلم
والمسيحي، فاذا ما كسر أحدهما لن يستطيع أن يطير مجدداً. وقد رأينا أنه في لبنان لم تربح يوماً فئة على أخرى، كما أنه لم يكن لفئة يوماً فضل على غيرها بل على العكس، لأنه إذا ما سقط سقف البيت فهو يسقط على رؤوس جميع أبناء الوطن".
مواضيع ذات صلة
سلام: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل وإنما السلام
Lebanon 24
سلام: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل وإنما السلام
07/05/2026 06:55:44
07/05/2026 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء يجمع الرئيس سلام بوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في السرايا الحكومية
Lebanon 24
لقاء يجمع الرئيس سلام بوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في السرايا الحكومية
07/05/2026 06:55:44
07/05/2026 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على الأوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً وطلب تعزيز الاجراءات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في بيروت والسهر على سلامة أمن مراكز الإيواء
Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على الأوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً وطلب تعزيز الاجراءات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في بيروت والسهر على سلامة أمن مراكز الإيواء
07/05/2026 06:55:44
07/05/2026 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع السرايا: تعزيزات أمنية في بيروت وإجراءات مكثفة لتنظيم شؤون النازحين
Lebanon 24
اجتماع السرايا: تعزيزات أمنية في بيروت وإجراءات مكثفة لتنظيم شؤون النازحين
07/05/2026 06:55:44
07/05/2026 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الإسرائيلي
نبيه بري
الكويتية
الجمهوري
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وعودة الاغتيالات يعزز المخاوف من سقوط الهدنة
Lebanon 24
تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وعودة الاغتيالات يعزز المخاوف من سقوط الهدنة
22:04 | 2026-05-06
06/05/2026 10:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو يوسُع دائرة الإنذارات وغارات تمتد من الزهراني إلى البقاع.. زامير من الخيام: لا توجد أي قيود على استخدام القوة
Lebanon 24
العدو يوسُع دائرة الإنذارات وغارات تمتد من الزهراني إلى البقاع.. زامير من الخيام: لا توجد أي قيود على استخدام القوة
22:13 | 2026-05-06
06/05/2026 10:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلافات ترجئ انهاء مناقشات العفو العام.. وجلسة جديدة للجان الاثنين
Lebanon 24
الخلافات ترجئ انهاء مناقشات العفو العام.. وجلسة جديدة للجان الاثنين
22:20 | 2026-05-06
06/05/2026 10:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنيسة المارونية تدعم الدولة: البدائل انتجت الاحتلال بدل التحرير
Lebanon 24
الكنيسة المارونية تدعم الدولة: البدائل انتجت الاحتلال بدل التحرير
22:31 | 2026-05-06
06/05/2026 10:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بمسيّرة لـ"الحزب".. 4 إصابات إسرائيلية جنوب لبنان
Lebanon 24
بمسيّرة لـ"الحزب".. 4 إصابات إسرائيلية جنوب لبنان
23:45 | 2026-05-06
06/05/2026 11:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
Lebanon 24
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
14:50 | 2026-05-06
06/05/2026 02:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
09:30 | 2026-05-06
06/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
13:37 | 2026-05-06
06/05/2026 01:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
14:23 | 2026-05-06
06/05/2026 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
14:54 | 2026-05-06
06/05/2026 02:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2026-05-06
تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وعودة الاغتيالات يعزز المخاوف من سقوط الهدنة
22:13 | 2026-05-06
العدو يوسُع دائرة الإنذارات وغارات تمتد من الزهراني إلى البقاع.. زامير من الخيام: لا توجد أي قيود على استخدام القوة
22:20 | 2026-05-06
الخلافات ترجئ انهاء مناقشات العفو العام.. وجلسة جديدة للجان الاثنين
22:31 | 2026-05-06
الكنيسة المارونية تدعم الدولة: البدائل انتجت الاحتلال بدل التحرير
23:45 | 2026-05-06
بمسيّرة لـ"الحزب".. 4 إصابات إسرائيلية جنوب لبنان
23:11 | 2026-05-06
اتفاق وشيك؟ ترامب يراهن على تفاهم مع إيران وهذا ما قيل عن لبنان
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
07/05/2026 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
07/05/2026 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
07/05/2026 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24