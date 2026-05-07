الاسمر: مجلس الوزراء قرر الطلب الى شركتيّ الخليوي تسديد مستحقات الضمان لحفظ تعويضات نهاية الخدمة للعاملين فيهما

Advertisement

أشار رئيس بشارة الاسمر في تصريح، الى انه "بعد الطعن المقدم من الاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في ، بقرار الحكومة الرقم "6" بتمديد مهل براءتي ذمة شركتي الخليوي أمام ، وبعد الموقف المشرّف لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي والاتحادات والنقابات العمالية المنضوية في اطار الاتحاد العمالي العام، وبعد قرار وقف التنفيذ الصادر عن الدولة والذي قضى بوقف تنفيذ ووقف تنفيذ مرسوم تمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي، لا سيما وأن شركتي الخليوي التابعتين للدولة اللبنانية "ليستا بريئتي الذمة" من مستحقات "الضمان الاجتماعي" لا بل هي مدينة بتسويات نهاية الخدمة الناتجة عن تعويضات العاملين فيها، نبشر العاملين في شركتي الخليوي بأن قد قرر مشكورا الالتزام بالقانون والطلب الى شركتي الخليوي تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة لجهة تعويضات العاملين في شركتي الخليوي".وشكر "رئيس الحكومة ووزيري العمل والاتصالات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجلس إدارة وإدارة ولجنة فنية وموظفين، والنقابات والاتحادات النقابية على هذا الموقف الذي يحفظ تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين".