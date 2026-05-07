ينزفان منذ ساعات تحت الأنقاض والميكانيزم” تمنع الوصول إليهما

لا يزال المواطنان ومهدي نكد ينزفان منذ الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، عقب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بلاط في قضاء ، فيما لم تحصل فرق الإنقاذ حتى هذه اللحظة على موافقة من لجنة “الميكانيزم” للدخول إلى المكان ومحاولة إنقاذهما.وبحسب معلومات" ٢٤"فإن آخر اتصال أُجري مع حسين كان عند الساعة الخامسة عصرًا مع أحد أقربائه، حيث كان لا يزال على قيد الحياة ويناشد الإسراع في الوصول إليهما، قبل أن ينقطع الاتصال بشكل كامل.وتسود حالة من الغضب والترقب بين الأهالي، وسط مناشدات عاجلة للضغط من أجل السماح لفرق الإسعاف والدفاع المدني بالدخول الفوري إلى المنطقة، في ظل مرور ساعات طويلة على إصابتهما ونزفهما من دون أي تدخل طبي.