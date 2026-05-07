|
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته "هيئة البث"
Lebanon 24
07-05-2026
|
14:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "هيئة البث" الاسرائيلية أن ضباطاً من الجيش
الإسرائيلي
قد يشاركون في الاجتماع الذي من المحتمل أن يُعقد، نهاية الأسبوع المقبل، بين ممثلي
إسرائيل
ولبنان في
واشنطن
.
وأشارت الهيئة إلى أن ممثلين عن
الجيش اللبناني
سيشاركون، "على الأرجح،"في تلك المفاوضات.
وذكرت الهيئة أنه "إلى جانب الدبلوماسيين الإسرائيليين واللبنانيين والأميركيين، سيحضر المحادثات أيضًا مسؤولون مهنيون يناقشون الخرائط في محاولة للتخطيط للمراحل المقبلة من تمديد وقف إطلاق النار".
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال "ضابط كبير" إلى واشنطن، وهو رئيس الشعبة الإستراتيجية في الجيش العميد عميحاي ليفين، بعد حصوله على موافقة خاصة من
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
.
وقالت إنه من المتوقع إرسال طاقم مهني، من الجانب اللبناني، وعلى الأرجح، أيضاً ممثلية عسكرية".
وأشارت الهيئة إلى أنه وحتى هذه المرحلة، "لا يزال من غير المعروف ما إذا كان العسكريون سيدخلون قاعة المفاوضات، أو سيقومون بإطلاع الدبلوماسيين خلال فترات الاستراحة، أو سيعرضون أمام المشاركين إحاطة مباشرة حول الوضع الحالي، والمطلب الإسرائيلي من
لبنان
بالتحرك ضد
حزب الله
".
وقالت إن "وصول عناصر عسكرية إلى
الولايات المتحدة
يعكس تصعيدًا في مستوى المحادثات، أي انتقالًا إلى مرحلة أكثر عملية، يجري ذلك في ظل ضغط
أمريكي
كبير لمنع تجدد القتال في
الشمال
".
وبحسب الهيئة، فإن "الولايات المتحدة معنية بتمديد وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن ينتهي بعد نحو أسبوع".
