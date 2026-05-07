تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته "هيئة البث"

Lebanon 24
07-05-2026 | 14:55
A-
A+
عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته هيئة البث
عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته هيئة البث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت "هيئة البث" الاسرائيلية أن ضباطاً من الجيش الإسرائيلي قد يشاركون في الاجتماع الذي من المحتمل أن يُعقد، نهاية الأسبوع المقبل، بين ممثلي إسرائيل ولبنان في واشنطن.
Advertisement

وأشارت الهيئة إلى أن ممثلين عن الجيش اللبناني سيشاركون، "على الأرجح،"في تلك المفاوضات.

وذكرت الهيئة أنه "إلى جانب الدبلوماسيين الإسرائيليين واللبنانيين والأميركيين، سيحضر المحادثات أيضًا مسؤولون مهنيون يناقشون الخرائط في محاولة للتخطيط للمراحل المقبلة من تمديد وقف إطلاق النار".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال "ضابط كبير" إلى واشنطن، وهو رئيس الشعبة الإستراتيجية في الجيش العميد عميحاي ليفين، بعد حصوله على موافقة خاصة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقالت إنه من المتوقع إرسال طاقم مهني، من الجانب اللبناني، وعلى الأرجح، أيضاً ممثلية عسكرية".

وأشارت الهيئة إلى أنه وحتى هذه المرحلة، "لا يزال من غير المعروف ما إذا كان العسكريون سيدخلون قاعة المفاوضات، أو سيقومون بإطلاع الدبلوماسيين خلال فترات الاستراحة، أو سيعرضون أمام المشاركين إحاطة مباشرة حول الوضع الحالي، والمطلب الإسرائيلي من لبنان بالتحرك ضد حزب الله".

وقالت إن "وصول عناصر عسكرية إلى الولايات المتحدة يعكس تصعيدًا في مستوى المحادثات، أي انتقالًا إلى مرحلة أكثر عملية، يجري ذلك في ظل ضغط أمريكي كبير لمنع تجدد القتال في الشمال".

وبحسب الهيئة، فإن "الولايات المتحدة معنية بتمديد وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن ينتهي بعد نحو أسبوع".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس "شعبة الاستراتيجية" في الجيش الإسرائيلي سيشارك في الاجتماع التفاوضي بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المجلس المصغر سيبحث العملية البرية في لبنان خلال اجتماعه مساء اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو ناقش في اجتماع أمني فكرة توسيع المنطقة العازلة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: من المرجح أن يرسل لبنان تمثيلًا عسكريًا للمشاركة في الاجتماع التفاوضي مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الأميركيين

الإسرائيلي

حزب الله

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-05-07
Lebanon24
16:21 | 2026-05-07
Lebanon24
16:07 | 2026-05-07
Lebanon24
15:31 | 2026-05-07
Lebanon24
15:21 | 2026-05-07
Lebanon24
14:55 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24