عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته "هيئة البث"

وأشارت الهيئة إلى أن ممثلين عن سيشاركون، "على الأرجح،"في تلك المفاوضات.وذكرت الهيئة أنه "إلى جانب الدبلوماسيين الإسرائيليين واللبنانيين والأميركيين، سيحضر المحادثات أيضًا مسؤولون مهنيون يناقشون الخرائط في محاولة للتخطيط للمراحل المقبلة من تمديد وقف إطلاق النار".وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال "ضابط كبير" إلى واشنطن، وهو رئيس الشعبة الإستراتيجية في الجيش العميد عميحاي ليفين، بعد حصوله على موافقة خاصة من الإسرائيلي .وقالت إنه من المتوقع إرسال طاقم مهني، من الجانب اللبناني، وعلى الأرجح، أيضاً ممثلية عسكرية".وأشارت الهيئة إلى أنه وحتى هذه المرحلة، "لا يزال من غير المعروف ما إذا كان العسكريون سيدخلون قاعة المفاوضات، أو سيقومون بإطلاع الدبلوماسيين خلال فترات الاستراحة، أو سيعرضون أمام المشاركين إحاطة مباشرة حول الوضع الحالي، والمطلب الإسرائيلي من بالتحرك ضد ".وقالت إن "وصول عناصر عسكرية إلى يعكس تصعيدًا في مستوى المحادثات، أي انتقالًا إلى مرحلة أكثر عملية، يجري ذلك في ظل ضغط كبير لمنع تجدد القتال في ".وبحسب الهيئة، فإن "الولايات المتحدة معنية بتمديد وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن ينتهي بعد نحو أسبوع".