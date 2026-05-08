البزري: تحديد شروط التفاوض أراح الداخل اللبناني ويجب التمسك بها

ورأى في حديث الى "صوت كل " أنّ "وضع هذه الثوابت أراح الداخل اللبناني"، آملا أن "ينعكس ذلك تنفيسا من الاحتقان الحاصل بين المواطنين".وعن تأثير اي اتفاق اميركي - ايراني محتمل على لبنان، قال: "لبنان قام بخطوة ديبلوماسية منذ أسابيع عدة، وقد أثارت ربما جدلًا داخليًا، لكنها أظهرت مؤشرات إلى أنه يريد أن يكون ملفه مستقلًا، وصحيح أن لبنان مرتبط إقليميًا، إلا أنه يرغب في أن يكون له هامش استقلالي في هذه الحركة حتى لا نقع في ما كان يحدث في الماضي من وحدة الساحات".