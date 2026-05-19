تحديات الحرب على النظام الصحي بين ناصر الدين ومنظمة الصحة العالمية

واصل ركان ناصر الدين زيارته ، حيث يشارك في جمعية الصحة العالمية وعقد لقاء مع لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، تركز على التحديات الكبيرة التي تفرضها ظروف الحرب على النظام الصحي في .

ولفت الوزير ناصر الدين إلى "المخاطر الكبيرة التي تفرضها الإعتداءات المباشرة على الأطقم الصحية والمسعفين، ما أدى إلى ارتفاع عدد من بينهم إلى 116 والجرحى إلى 263 فضلا عن تدمير وتضرر عدد كبير من السيارات الإسعافية والمراكز الصحية والمستشفيات". ووجه دعوة لتيدروس لزيارة لبنان وتفقد أوضاع قطاعه الصحي.

وشكر "لمنظمة الصحة العالمية وقوفها المستمر إلى جانب ، والدعم الذي تقدمه في العديد من البرامج والمشاريع التي ساعدت النظام الصحي على الصمود في مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان منذ عام 2019".