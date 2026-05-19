تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحديات الحرب على النظام الصحي بين ناصر الدين ومنظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
19-05-2026 | 03:05
A-
A+
تحديات الحرب على النظام الصحي بين ناصر الدين ومنظمة الصحة العالمية
تحديات الحرب على النظام الصحي بين ناصر الدين ومنظمة الصحة العالمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

واصل وزير الصحة  ركان ناصر الدين زيارته جنيف، حيث يشارك في جمعية الصحة العالمية وعقد لقاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، تركز على التحديات الكبيرة التي تفرضها ظروف الحرب على النظام الصحي في لبنان.

ولفت الوزير ناصر الدين إلى "المخاطر الكبيرة التي تفرضها الإعتداءات الإسرائيلية المباشرة على الأطقم الصحية والمسعفين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء من بينهم إلى 116 والجرحى إلى 263 فضلا عن تدمير وتضرر عدد كبير من السيارات الإسعافية والمراكز الصحية والمستشفيات". ووجه دعوة لتيدروس لزيارة لبنان وتفقد أوضاع قطاعه الصحي.

وشكر "لمنظمة الصحة العالمية وقوفها المستمر إلى جانب وزارة الصحة العامة، والدعم الذي تقدمه في العديد من البرامج والمشاريع التي ساعدت النظام الصحي على الصمود في مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان منذ عام 2019".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين يشارك في أعمال الجمعية العمومية لـمنظمة الصحة العالمية في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: تطوير المستشفيات الحكومية مستمر رغم تحديات الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القطاع الصحي مهدد بالانهيار و"منظمة الصحة العالمية" تحذر
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك عن الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية: لحماية العاملين في الرعاية الصحية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صحة

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة العامة

المدير العام

وزارة الصحة

زيارة لبنان

منظمة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-19
Lebanon24
04:33 | 2026-05-19
Lebanon24
04:31 | 2026-05-19
Lebanon24
04:30 | 2026-05-19
Lebanon24
04:29 | 2026-05-19
Lebanon24
04:28 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24