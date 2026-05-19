تحديات الحرب على النظام الصحي بين ناصر الدين ومنظمة الصحة العالمية

واصل وزير الصحة ركان ناصر الدين زيارته جنيف، حيث يشارك في جمعية الصحة العالمية وعقد لقاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، تركز على التحديات الكبيرة التي تفرضها ظروف الحرب على النظام الصحي في لبنان.
ولفت الوزير ناصر الدين إلى "المخاطر الكبيرة التي تفرضها الإعتداءات الإسرائيلية المباشرة على الأطقم الصحية والمسعفين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء من بينهم إلى 116 والجرحى إلى 263 فضلا عن تدمير وتضرر عدد كبير من السيارات الإسعافية والمراكز الصحية والمستشفيات". ووجه دعوة لتيدروس لزيارة لبنان وتفقد أوضاع قطاعه الصحي.
وشكر "لمنظمة الصحة العالمية وقوفها المستمر إلى جانب وزارة الصحة العامة، والدعم الذي تقدمه في العديد من البرامج والمشاريع التي ساعدت النظام الصحي على الصمود في مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان منذ عام 2019".