تجمع الشركات اللبنانية بحث مع المدير العام وزارة المالية في سبل تعزيز صمود المؤسسات الخاصة

زار وفد من تجمع ، برئاسة باسم البواب، لوزارة المالية معراوي، اليوم في مكتبه في الوزارة، حيث جرى البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد ومتطلبات صمود الشركات الخاصة في المرحلة الراهنة.وضم الوفد إلى جانب البواب، التجمع هادي سوبرة، وأمين المال باتريك شراباتي، وأعضاء : ألفونس ديب، هبة بوارشي، مازن سنو، رولا ، وزياد الدين.البوابفي مستهل اللقاء، شكر البواب ، ممثلةً بوزير المالية والمدير العام، على الإجراءات التي اتخذتها في ما يتعلق بالمهل القانونية.كما عرض الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الشركات ، مقدّماً مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى دعم المؤسسات، وتعزيز قدرتها على الصمود، والحفاظ على العاملين فيها.معراوي، رحّب معراوي بالوفد، مؤكداً أن "القطاع الخاص اللبناني يشكّل ركيزة أساسية في صمود البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي".وأشار إلى أن "وزارة المالية تعمل، ضمن الإمكانات المتاحة، على اتخاذ إجراءات تساهم في الحفاظ على التوازن بين استدامة مالية الدولة وتعزيز صمود الشركات والمؤسسات الخاصة".وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لمواكبة المرحلة الحالية وتحدياتها.