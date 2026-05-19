تجمع الشركات اللبنانية بحث مع المدير العام وزارة المالية في سبل تعزيز صمود المؤسسات الخاصة

زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية
، برئاسة باسم البواب، المدير العام
لوزارة المالية جورج
معراوي، اليوم في مكتبه في الوزارة، حيث جرى البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد ومتطلبات صمود الشركات الخاصة في المرحلة الراهنة.
وضم الوفد إلى جانب البواب، نائب رئيس
التجمع هادي سوبرة، وأمين المال باتريك شراباتي، وأعضاء مجلس الإدارة
: ألفونس ديب، هبة بوارشي، مازن سنو، رولا خوري
، وزياد شهاب
الدين.
البواب
في مستهل اللقاء، شكر البواب وزارة المالية
، ممثلةً بوزير المالية والمدير العام، على الإجراءات التي اتخذتها في ما يتعلق بالمهل القانونية.
كما عرض الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الشركات اللبنانية
، مقدّماً مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى دعم المؤسسات، وتعزيز قدرتها على الصمود، والحفاظ على العاملين فيها.
معراوي
من جهته
، رحّب معراوي بالوفد، مؤكداً أن "القطاع الخاص اللبناني يشكّل ركيزة أساسية في صمود البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي".
وأشار إلى أن "وزارة المالية تعمل، ضمن الإمكانات المتاحة، على اتخاذ إجراءات تساهم في الحفاظ على التوازن بين استدامة مالية الدولة وتعزيز صمود الشركات والمؤسسات الخاصة".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لمواكبة المرحلة الحالية وتحدياتها.