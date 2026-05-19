حمادة حذّر مما يحاك "لاستهداف الجيش"

حذر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب "مما يحاك لاستهداف قبل بيئة ، من خلال الحديث عن تشكيل لواء عسكري، للقيام بمهمة تشبه المهمة القذرة لسعد حداد وانطوان لحد سابقا".واضاف خلال كلمة له في الاحتفال الذي اقيم في حسينية بلدة في قضاء إحياء لأربعين المجزرة من العائلة الواحدة من آل ، التي ارتكبها العدو في بلدة في قضاء الهرمل: "لم يستطيعوا ان يأخذوا الجيش اللبناني إلى موقع ما ينفذ مطالب في ، لذلك هم يفكرون ببديل صاف لا يتأثر، ويمارس عملية القتل أو نزع السلاح بالقوة، وهو بديل عن الجيش اللبناني ومدعوم من الخارج، لأن وطنية الجيش اللبناني تمنع على الخارج ان يجهز الجيش أو يسمح له بالتطور على المستوى اللوجستي أو القدرات، فيؤسسون ما يشبه الجيش لتنفيذ المشروع الشيطاني في لبنان".واعتبر حمادة "أن البعض بهذا الطرح يستهدفون جيشنا الوطني، الذي اثبت وطنيته، وأنه لا ينساق لإرادة أعداء لبنان، وهذا ما رأيناه خلال المسار، بالحد الأدنى منذ 27 تشرين 2024".