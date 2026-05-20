تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تجاوب رئاسيّ مع تكليف فضل الله.. و"حزب الله" يقرن تصعيده بـ"عرض"

Lebanon 24
20-05-2026 | 22:53
A-
A+
تجاوب رئاسيّ مع تكليف فضل الله.. وحزب الله يقرن تصعيده بـعرض
تجاوب رئاسيّ مع تكليف فضل الله.. وحزب الله يقرن تصعيده بـعرض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب ابراهبم بيرم في" النهار": في الأيام القليلة الماضية، وبعد جولة المفاوضات الثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أطلق "حزب الله" موقفاً واحداً بألسنة العديد من رموزه. العنوان العريض لهذا الموقف اختصره ما ورد على لسان رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد عندما قال: "السلطة تتبنى سردية الاحتلال ضد المقاومة، وإن استقواءها بالاحتلال لنزع سلاح المقاومين جرم فظيع في حق الوطن". ليست المرة الأولى يطلق الحزب مثل هذه المواقف التصعيدية في وجه السلطة، لكنه تعمّد هذه المرة أن يكون أشدّ وضوحاً وجزماً وشراسة.

 
Advertisement

وعليه، كان السؤال: ما الدوافع التي حدت بالحزب إلى هذا المستوى من التصعيد في وجه السلطة؟ لكن المفارقة أنه فيما يطلق الحزب عنان التصعيد إلى الذروة، عاد وأعلن أخيراً بلسان من حمّله الحزب ملف العلاقة مع قصر بعبدا النائب فضل الله أنه "لم يقطع علاقته نهائياً بقصر بعبدا وأنه مستعد لوصل ما انقطع مع سيده".

في رأي العالمين بالحزب فهو يقيم على اعتقاد أن خيارات الرئاسة الأولى التفاوضية لم تؤتِ ثمارها المرجوة، وبالتالي فإنه يقدم عبر كلام فضل الله "عرضاً جديداً" للرئاسة هو ترجمة لدعوات سبق للأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن قدمها مراراً، وفحواها "أننا في آن واحد جادون في مواجهة السلطة وخياراتها، وجاهزون أيضاً لمرحلة جديدة من التنسيق إن أعادت السلطة النظر في خياراتها ومسلكها".

 

يدرك الحزب أن قصر بعبدا يصعب عليه التراجع عما بدأه، إلا أنه قدّم نفسه بصورة المستعد للاحتمالين معاً، أي الصدام والتنسيق، لكي يظهر أنه يملك زمام المبادرة وأنه ما زال رقماً صعباً يستحيل تجاوزه.

 

وبات الحزب يعتقد بضرورة رفع الصوت خصوصاً بعد تطورين:

 

أن الدولة لم تحصل في رأيه على أي مكسب يعتد به من المفاوضات، وفي مقدمها اتفاق وقف النار. أن الحزب ينزل في الميدان الجنوبي خسائر بالقوات الإسرائيلية."    

 

وكتب مجد بو مجاهد في" النهار": ترصد رئاسة الجمهورية بتجاوب، قرار "حزب الله" تكليف النائب حسن فضل الله إعادة التشاور مع رئيس الجمهورية جوزاف عون. فهل "رأب الصدع" ممكن بين الجانبين؟

 

بحسب معطيات رسمية لـ"النهار"، الرئيس عون متجاوبٌ مع أيّ محاولة أو قرار من "حزب الله" لإعادة التشاور معه، وستبقى أبواب القصر الجمهوريّ مفتوحة أمام كلّ اللبنانيين. ولا مشكلة على مستوى رئاسة الجمهورية في تكليف فضل الله إعادة الوصل بين الحزب وعون، باعتبار أنّ الأوّل كان أحجم عن التشاور والتواصل مع رئيس الجمهورية عند نشوب الحرب في آذار المنصرم وبدء الأزمة في الداخل اللبناني.

 

ومع تكليف "حزب الله" النائب فضل الله التشاور مع رئيس الجمهورية، يسود ترقّب لما قد ينتج من تكليفه، على أن يحصل "الحكم على الوقائع".

 

لم يتضح بعد ما إذا كان "حزب الله" نزل عن الشجرة وإذا كان تكليف فضل الله التشاور مع عون فيه تراجع عن الرفض القاطع للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.

 

وتعوّل رئاسة الجمهورية على أن يكون تكليف فضل الله التشاور مع الرئيس بمثابة إنهاء للغط الذي بدا واضحاً في خطاب الحزب، ويقين بأهمية التفاوض المباشر والمبدأ الذي تعتمده الدولة اللبنانية في التفاوض.  

 

وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": لم يكن سهلاً قرار المفاوضات المباشرة الذي اتخذه رئيس الجمهورية وحدّد مساره بعناوين استعادة السيادة والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى، وصولاً إلى اتفاق شبيه بهدنة 1949، إذ أن قراره هو محاولة لتجنيب لبنان تطورات تهدد وجوده. المعترضون على التفاوض المباشر لم يتركوا المجال للدولة لتبحث عن خيارات أخرى توقف الحرب. المفارقة أن "حزب الله" يرفض التفاوض، لكنه لا يقنع اللبنانيين بقدرته على وقف الحرب والتدمير.

 

يذهب لبنان الرسمي إلى التفاوض، فيما يجب تذكير "حزب الله" أنه تعرض لهزيمة في الحرب وخسر معه البلد، لذا إذا كان الحزب حريصاً على لبنان أن يقدم كل ما من شأنه أن يعزز موقف الدولة في عملية التفاوض، ويقدم لها أوراق المساعدة، ويسهّل مهمة الجيش، ليتمكن من السيطرة على الأرض. لا يمكن لـ"حزب الله" الاستمرار في ممانعته وربط مصير لبنان بإيران، إلا أنه قدّم الذريعة لخطة إسرائيل الجاهزة دوماً للتوسع. لا يستطيع "حزب الله" فرض ما يريد على اللبنانيين، وتحميلهم عبء سياساته، ولا تنفع أيضاً الدعوات لنزع سلاحه بالقوة، في وقت يمر البلد بمرحلة عصيبة وأكثر خطورة في تاريخه. لكن كل تأخر في العودة عن الخطأ، يزيد من عمق المأساة ويمنح الاحتلال المزيد من الوقت للتدمير والتنكيل.

 

مواضيع ذات صلة
تصعيد اسرائيلي كبير عشية مفاوضات واشنطن و" حزب الله"يهاجم من داخل المنطقة المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 06:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الاقتراح المصري لـ"تجميد" سلاح "حزب الله": عرض من خارج السياق
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 06:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" حريص على علاقته بـ"دولة أوروبية"
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 06:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران وافقت على وقف تسليح وتمويل "حماس" و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 06:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:17 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:09 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20
Lebanon24
22:17 | 2026-05-20
Lebanon24
22:26 | 2026-05-20
Lebanon24
22:43 | 2026-05-20
Lebanon24
23:09 | 2026-05-20
Lebanon24
23:05 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24