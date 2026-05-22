تجمع في الطريق الجديدة يطالب بشمول أحمد الأسير بالعفو العام

وفي كلمة له خلال الوقفة، دعا إمام المسجد الشيخ حسن مرعب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى التدخل لإنهاء ما وصفه بـ"الظلم والاستضعاف" وإقرار العفو بالعدالة. تجمّع مئات الشبان في باحة مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمنطقة الطريق الجديدة في عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإدراج الشيخ أحمد الأسير والموقوفين الإسلاميين ضمن قانون العفو العام المرتقب، ورفض أي صيغة لاستثنائهم.وفي كلمة له خلال الوقفة، دعا إمام المسجد الشيخ حسن مرعب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى التدخل لإنهاء ما وصفه بـ"الظلم والاستضعاف" وإقرار العفو بالعدالة.

وأكد مرعب تمسك الطائفة السنية بسيادة ورفضها للأجندات الخارجية أو وصمها بالتطرف، مناشداً ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد التدخل سياسياً لدى السلطات لإغلاق هذا الملف.



من جانبه، نقل رئيس المركز اللبناني العربي للشؤون السياسية الدكتور زياد العجوز عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن إطلاق سراح الأسير بات في صدارة أولوياته.

وشدد العجوز على تمسك الطائفة بمؤسسات الدولة وتاريخها في مواجهة ، مطالباً بإنهاء مفاعيل قضية أحداث " " ومحاسبة المتورطين الفعليين فيها.